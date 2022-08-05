Общество

С пензячки взыскали крупную сумму после нападения Камаза на человека

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В Пензе с хозяйки алабая по кличке Камаз взыскали крупную сумму после нападения животного на человека.

28 декабря прошлого года в 15:10 у дома № 43 на улице Антонова на женщину, гулявшую со своей собакой, набросился чужой белый пес без намордника и поводка.

Дочь пострадавшей посчитала необходимым предать событие огласке и осветила его в соцсети так: «Собака прокусила колено маме и оставила увечья возле сердца и на глазе у собаки! Хозяйка пришла под конец, когда двое мужчин палками отбили алабая от собаки и от мамы! Не извинившись, погладила собаку и увела домой. Мама вслед кричала и просила ее хотя бы вызвать скорую, она просто ушла! Вызвали скорую мужчины, которые не остались равнодушными! Извинений никаких не поступало».

Сразу после нападения пензячка обратилась в больницу, там ей поставили диагноз: укушенная рана левого коленного сустава. Впереди было длительное лечение и временная нетрудоспособность. Собака, с которой гуляла женщина, тоже пострадала от алабая, ослепнув на правый глаз.

Ради восстановления справедливости горожанка обратилась в суд и потребовала взыскать с владелицы агрессивного пса 15 551 рубль в счет возмещения материального ущерба (во столько ей обошлось лечение), 200 000 в счет компенсации морального вреда и 20 300 на судебные расходы.

«Ответчица при принятии решения просила учесть, что на иждивении у нее находится несовершеннолетний ребенок, в настоящее время она не работает, источников дохода не имеет. Заявленная сумма морального вреда в 200 000 руб. для нее является огромной, взыскание этой суммы поставит ее в крайне тяжелое материальное положение», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Служители Фемиды признали, что владелица не следила за своей собакой должным образом и это привело к нападению. Однако с учетом ее доводов сумму компенсации морального вреда снизили до 80 000 рублей, судебных расходов - до 15 000, материальный ущерб взыскали в заявленном размере.

Решение в законную силу не вступило.

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Источник — фото vk.com/penza
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Гость||

Мало взыскали. Нужно больше и чаще, чтобы владельцы собачек начали задумываться.

Гость||

ПИ мастер заголовков. Отстой

Гость||

penzainform.ru писал(a):

с учетом ее доводов сумму компенсации морального вреда снизили до 80 000 рублей
Жесть. Значит кормить собаку-лошадь у нее деньги есть. Как обычно самый гуманный суд.

Гость||

Зоошиза получила по кошельку. Жаль что не по морде.

Гость||

Таких собак нужно умерщвлять,а владельцев отправлять на исправительные работы...

Гость||

Да, интересно, на жратву для здоровенной собаки деньги есть, значит, суд был при делах и получил свою премию за такое решение. Ну, я бы нашел способ разобраться и с хозяйкой, и с собакой. Это же страх какой, кто следующий покусанный, ребенок? Как умеют все нищими прикидываться, когда им надо. Это всего касается, и суда, и получения всевозможных пособий и льгот.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Ответчица при принятии решения просила учесть, что на иждивении у нее находится несовершеннолетний ребенок, в настоящее время она не работает, источников дохода не имеет.
Собака с голодухи кидается?

Гость||

Так ребенка у нее отобрать, и собаку в приют. Раз денег нет.

Гость||

Гость писал(a):

«Ответчица при принятии решения просила учесть, что на иждивении у нее находится несовершеннолетний ребенок, в настоящее время она не работает, источников дохода не имеет
Несовершеннолетний ребенок, похоже, при такой мамашке скоро начнет на людей кидаться с голодухи. На пособие по нищенству живут и все деньги государственные уходят на прокорм алабая?

Гость||

Гость писал(a):

ПИ - Позорище журналистики.
Зато заголовок какой бахнули - Камаз напал на человека ))

Гость||

Гость писал(a):

Гость|05.08.2022 11:54|

Гость писал(a):

ПИ - Позорище журналистики.

Зато заголовок какой бахнули - Камаз напал на человека ))

Восстание машин началось!!!! Спасайтесь, кто может!!!

Гость||

Где органы опеки?! -на иждевении находится несовершеннолетний ребенок,источников дохода не имеется!- и где наказание за ненадлежащее сожержание собаки?

Гость||

не работает ребёнок и огромный алабай который жрёт больше ребёнка денег нет но вы держитесь

Имя: Гость
Комментарий:

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