С пензячки взыскали крупную сумму после нападения Камаза на человека

05.08.2022 | 11:18

В Пензе с хозяйки алабая по кличке Камаз взыскали крупную сумму после нападения животного на человека.

28 декабря прошлого года в 15:10 у дома № 43 на улице Антонова на женщину, гулявшую со своей собакой, набросился чужой белый пес без намордника и поводка.

Дочь пострадавшей посчитала необходимым предать событие огласке и осветила его в соцсети так: «Собака прокусила колено маме и оставила увечья возле сердца и на глазе у собаки! Хозяйка пришла под конец, когда двое мужчин палками отбили алабая от собаки и от мамы! Не извинившись, погладила собаку и увела домой. Мама вслед кричала и просила ее хотя бы вызвать скорую, она просто ушла! Вызвали скорую мужчины, которые не остались равнодушными! Извинений никаких не поступало».

Сразу после нападения пензячка обратилась в больницу, там ей поставили диагноз: укушенная рана левого коленного сустава. Впереди было длительное лечение и временная нетрудоспособность. Собака, с которой гуляла женщина, тоже пострадала от алабая, ослепнув на правый глаз.

Ради восстановления справедливости горожанка обратилась в суд и потребовала взыскать с владелицы агрессивного пса 15 551 рубль в счет возмещения материального ущерба (во столько ей обошлось лечение), 200 000 в счет компенсации морального вреда и 20 300 на судебные расходы.

«Ответчица при принятии решения просила учесть, что на иждивении у нее находится несовершеннолетний ребенок, в настоящее время она не работает, источников дохода не имеет. Заявленная сумма морального вреда в 200 000 руб. для нее является огромной, взыскание этой суммы поставит ее в крайне тяжелое материальное положение», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Служители Фемиды признали, что владелица не следила за своей собакой должным образом и это привело к нападению. Однако с учетом ее доводов сумму компенсации морального вреда снизили до 80 000 рублей, судебных расходов - до 15 000, материальный ущерб взыскали в заявленном размере.

Решение в законную силу не вступило.