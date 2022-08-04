В Заречном рассказали о судьбе собаки, пережившей тяжелое испытание

04.08.2022 | 15:02

Собаке по кличке Берта, судьбой которой почти два года назад озаботились многие зареченцы, вновь требуется помощь.

В ноябре 2020 года в СМИ появилась информация: животное в наморднике убежало от хозяев на прогулке и находится в смертельной опасности, не имея возможности ни поесть, ни попить.

Приближаться к людям Берта боялась, однако часто выходила из леса на трассу. Волонтеры просили подманить собаку Берту лакомством, удержать и позвонить им. 420 человек расклеивали объявления, писали посты в соцсетях, объезжали город, днями и ночами дежурили в лесу.

Берте повезло: один из ремешков на наморднике был надорван, и она питалась жидкой пищей, которую могла достать языком. Еду привозил в место, где бегала Берта, один из волонтеров. По его словам, на запах пищи являлась не только собака, но и лиса.

Зареченец соорудил ловушку, к которой привязал веревку длиной почти 100 метров, чтобы собака не пугалась и подходила к еде. Через две недели собаку все же поймали, и она отправилась жить к своему спасителю. Ветеринары, обследовавшие собаку, были потрясены тем, что она не только выжила, но и оказалась здорова.

«Сейчас Берте два года, и на ее долю выпало очередное испытание - глаза поразила катаракта. Вернуть собаке зрение согласились ветеринары воронежской клиники. Стоимость лечения неподъемная для хозяина Берты, однако сообща набрать необходимую сумму - вполне выполнимая задача», - пишет портал «Город Z».