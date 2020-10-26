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Общество

Зареченцы пытаются избавить пугливую собаку от намордника

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Уже неделю неравнодушные зареченцы пытаются снять с убежавшей от хозяев молодой собаки намордник. Известно даже имя животного - Берта.

Напуганная собака не подходит к людям. А несколько дней назад ее видели уже за пределами города - в лесу между проходными «А» и «АМ».

«В наморднике у щенка мало шансов выжить, ведь ни поесть, ни попить, ни защититься малышка толком не может. Единственная надежда на то, что изможденная Берта все-таки не побоится подойти хоть к какому-то человеку», - пишет портал «Город Z».

Собака часто выходит из леса на трассу в районе железнодорожного переезда у проходной «А». Зареченцев просят при возможности привлечь Берту лакомством и удержать, чтобы она не убежала, а затем позвонить по телефону 72-38-48. Волонтеры готовы заняться судьбой хвостатой бродяжки.

Год назад, в октябре 2019-го, зареченцы организовались в группу, чтобы помочь другой собаке. На шее животного оказалась пятилитровая пластиковая канистра с отрезанным дном. Неравнодушным людям удалось поймать недоверчивого пса и избавить его от ловушки.

В конце 2018 года в поселке Кичкилейка Пензенского района живодеры натянули обрезок пластиковой трубы на шею местной собаки. Животное несколько раз пытались освободить от «ошейника» и местные жители, и волонтеры, но она не давалась в руки. Только через полгода удалось поймать ее и снять трубу.

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Источник — gorodz.info
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Гость||

От своих бы намордников избавились с начало.

Гость||

Гость писал(a):

От своих бы намордников избавились с начало.
Своей госпоже скажи стоп-слово

Гость||

С начало))))))))))))))))))))))))) 2 ошибки

Имя: Гость
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