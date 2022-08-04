На улице Калинина затопило подвалы домов

04.08.2022 | 19:19

Вода проникла в подвалы домов на Калинина. Она плещется в 108, 110, 112-м и ряде других.

«Вода, грязь, тина. Мухи, как вертолеты, летают, и комары», - пожаловалась жительница дома № 110 на ул. Калинина Евгения Гарина.

Трубы, которые удалось обновить по программе капитального ремонта, разъедает застоявшейся жидкостью. Тонут общедомовые приборы учета, за которые деньги выкладывают жильцы.

«Вот вся ситуация. Это после капитального ремонта 2019 года. Я купил замочек сюда, отдал в управляющую компанию ключик. Сорван замок, открыт подвал. Хлещет на протяжении пяти дней. Звонили люди и в управляющую, и в единую диспетчерскую службу. Насколько я знаю, даже в прокуратуру в свое время обращались», - сообщил житель дома № 108 на ул. Калинина Федор Самарин.

«Вообще не испаряется, затекает, я не знаю откуда. От дождей? Дожди, и вода грунтовая стоит», - рассказала жительница дома № 108а на ул. Калинина Ирина Свечникова.

На ситуацию действительно могли повлиять недавние осадки. Системы канализации в ливни не справлялись с таким количеством.

Прошло несколько дней, но работа системы так и не смогла нормализоваться. Прочищать ее должны ресурники.

«Нами, управляющей компанией, уже подавались заявки неоднократно в аварийную службу, у нас все зафиксировано. Пока линию не прочистят, воде из подвалов просто уходить некуда», - пояснила диспетчер ООО «ЖЭК Центральная» Наталья.

За прошедшие дни расплодились комары. Они уже не довольствуются техническими помещениями и атакуют жильцов даже верхних этажей подтопленных домов на Калинина.