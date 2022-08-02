Кузнецку не хватает новой коммунальной техники

02.08.2022 | 13:25

В понедельник, 1 августа, на совещании в администрации Кузнецка обсудили работу предприятия «Зеленый город». Его деятельность убыточна.

Финансирование «Зеленого города» остается на уровне 2013 года, тогда как в Кузнецке прибавилось скверов и территорий, которым требуется благоустройство. Нуждается МУП и в обновлении парка коммунальной техники: большая часть машин выпущена в 1980-х годах прошлого века. Также предприятию нужны пылесос и поливальные машины.

По словам мэра Сергея Златогорского, в настоящее время вопрос приобретения новых спецмашин решается. Например, в город уже поступили три единицы коммунальной техники. Возможно, парк «Зеленого города» пополнят машины из резерва МЧС.

В уставе «Зеленого города» предусмотрено право МУПа зарабатывать, если это не несет ущерб благоустройству Кузнецка. Однако получать выгодные контракты не получается.

«Выстроено так, что все выгодное с конкурсов уходит коммерческим интересантам, они забирают [контракты]. Все, что невыгодно, неинтересно коммерсантам, что нерентабельно, все сваливается на муниципалитет, в данном случае на «Зеленый город», - пояснил градоначальник.

Златогорский указал, что решение проблемы - увеличение финансирования МУПа, но «руки коротковаты», вложений из бюджета требуют многие проекты.

«Будем искать резервы. Периодически будем оказывать разовую помощь», - резюмировал мэр.