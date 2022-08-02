Активисты собрали мусор на Большой Арбековской тропе

02.08.2022 | 20:27

Компания в ярких футболках встретилась, чтобы расчистить путь для всех желающих прогуляться от Западной Поляны по лесу в другой микрорайон города. Активисты собирали мусор вдоль так называемой Большой Арбековской тропы. В путь отправились с песней.

Дорожку с Западной в Арбеково уже давно проложили горожане. А члены регионального отделения Русского географического общества решили превратить ее в экотропу, то есть создать маршрут, по которому пензенцам было бы легко и интересно гулять и любоваться красотами природы. Для этого нужно, чтобы под ногами у пешеходов появилось ровное покрытие, на дорожке периодически встречались лавочки и указатели.

Проект создан, но на его воплощение нет денег.

«Мы все время рассчитываем на своим силы. И, может быть, это будут какие-то гранты, субсидии. Мы верим, что помощь придет», - сообщил председатель регионального отделения РГО Игорь Пантюшов.

Пока активисты делают то, что могут и на что не нужны серьезные средства.

«Очень много мусора, это ужас какой-то!» - заявила пензячка.

Протяженность тропы около 12 километров. Участники акции убирают мусор не впервые, каждый раз охватывая новые участки.

«В районе Засеки, где у нас своеобразный трамплин, мы будем пить чай и говорить о следующих планах», - рассказал руководитель клуба «Зеленый меридиан» Олег Ткачев.