В Пензе нуждающимся начали раздавать школьные вещи

01.08.2022 | 18:21

Шестиклассник Роман стал одним из первых юных пензенцев, кому с приобретением формы, рюкзака и канцтоваров помогли не только родители, но и добрые люди. В городе стартовала акция «Собери ребенка в школу». В ее рамках уже много лет спонсоры и обычные жители снабжают социальные службы всем необходимым для учеников.

«В школу не хочу, а подарками доволен», - отметил Роман.

Анна Коршунова благодарна меценатам - женщина одна воспитывает троих детей. Два сына уже школьники, и пензячка представляет, сколько ей пришлось бы выложить из своего кармана перед 1 сентября.

«Помощь оказывается нам постоянно. Не только к школе, центр нас поддерживает в течение всего времени, то есть это и новогодние подарки, праздники, школьные лагеря», - сообщила Анна Коршунова.

Как рассказывают представители социальных служб, в последние годы количество детей, которым они помогают подготовиться к школе, остается примерно на одном уровне.

«В учреждениях социального обслуживания населения города Пензы составлены реестры из числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи. Более 800 детей включены в реестры, в том числе более 300 первоклассников», - пояснила заместитель начальника Социального управления г. Пензы Елена Лохина.

По традиции акция будет идти весь август. Самые серьезные подарки получат те, кому предстоит впервые сесть за парту. Но без внимания не останутся и дети старшего возраста. Соцработники напоминают: они круглогодично принимают от горожан ненужные одежду и обувь в достойном состоянии. Их потом раздают нуждающимся.