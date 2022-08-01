Сетевое издание|18+|Понедельник|1 авг 2022|19:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе нуждающимся начали раздавать школьные вещи

Печать
Telegram

Шестиклассник Роман стал одним из первых юных пензенцев, кому с приобретением формы, рюкзака и канцтоваров помогли не только родители, но и добрые люди. В городе стартовала акция «Собери ребенка в школу». В ее рамках уже много лет спонсоры и обычные жители снабжают социальные службы всем необходимым для учеников.

«В школу не хочу, а подарками доволен», - отметил Роман.

Анна Коршунова благодарна меценатам - женщина одна воспитывает троих детей. Два сына уже школьники, и пензячка представляет, сколько ей пришлось бы выложить из своего кармана перед 1 сентября.

«Помощь оказывается нам постоянно. Не только к школе, центр нас поддерживает в течение всего времени, то есть это и новогодние подарки, праздники, школьные лагеря», - сообщила Анна Коршунова.

Как рассказывают представители социальных служб, в последние годы количество детей, которым они помогают подготовиться к школе, остается примерно на одном уровне.

«В учреждениях социального обслуживания населения города Пензы составлены реестры из числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи. Более 800 детей включены в реестры, в том числе более 300 первоклассников», - пояснила заместитель начальника Социального управления г. Пензы Елена Лохина.

По традиции акция будет идти весь август. Самые серьезные подарки получат те, кому предстоит впервые сесть за парту. Но без внимания не останутся и дети старшего возраста. Соцработники напоминают: они круглогодично принимают от горожан ненужные одежду и обувь в достойном состоянии. Их потом раздают нуждающимся.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Соцработники напоминают: они круглогодично принимают от горожан ненужные одежду и обувь в достойном состоянии. Их потом раздают нуждающимся.
Для российских детей не хватает новых вещей и раздают обноски?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте