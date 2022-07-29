Водителей предупредили о новых знаках на Привокзальной площади

29.07.2022 | 10:19

На Привокзальной площади в Пензе установят новые дорожные знаки. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на городской центр организации дорожного движения.

«В августе на территории станции Пенза-I планируется установка дорожных знаков 5.27 «Зона с ограничением стоянки» с табличкой дополнительной информации «Кроме автобусов» согласно прилагаемой схеме», - уточнили в администрации.

Ранее озвучивалась информация об открытии на Привокзальной площади платной муниципальной парковки (30 рублей - час, 150 - сутки, 2 200 - месяц).

Стоянка должна была начать функционировать с 1 июня, однако из-за перебоев с поставками зарубежных материалов, необходимых для производства парковочного оборудования, подрядчик не смог выполнить свои обязательства в срок. Завершить работы он пообещал к 27 июля.

Помимо Привокзальной площади, речь шла еще о четырех уже существующих стоянках, где с водителей начнут взимать плату: у Соборной площади на Советской улице, у ЦПКиО им. В. Г. Белинского на улице Карла Маркса, у зоопарка на пересечении улиц Красной и Свердлова и у стадиона «Пенза» на улице Гагарина.