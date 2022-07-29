Общество

Водителей предупредили о новых знаках на Привокзальной площади

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На Привокзальной площади в Пензе установят новые дорожные знаки. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на городской центр организации дорожного движения.

«В августе на территории станции Пенза-I планируется установка дорожных знаков 5.27 «Зона с ограничением стоянки» с табличкой дополнительной информации «Кроме автобусов» согласно прилагаемой схеме», - уточнили в администрации.

Ранее озвучивалась информация об открытии на Привокзальной площади платной муниципальной парковки (30 рублей - час, 150 - сутки, 2 200 - месяц).

Стоянка должна была начать функционировать с 1 июня, однако из-за перебоев с поставками зарубежных материалов, необходимых для производства парковочного оборудования, подрядчик не смог выполнить свои обязательства в срок. Завершить работы он пообещал к 27 июля.

Помимо Привокзальной площади, речь шла еще о четырех уже существующих стоянках, где с водителей начнут взимать плату: у Соборной площади на Советской улице, у ЦПКиО им. В. Г. Белинского на улице Карла Маркса, у зоопарка на пересечении улиц Красной и Свердлова и у стадиона «Пенза» на улице Гагарина.

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Источник — фото № 2 www.penza-gorod.ru
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Гость||

Да пёс с этими знаками. Когда Московскую от говна и ям очистят?

Гость||

А почему около школ такие знаки не ставят? С вечера местные поставят железо, а утром ребёнка не подвезёшь !

Гость||

Пешком ходи.

Гость||

В августе на территории станции Пенза-I планируется установка дорожных знаков 5.27 «Зона с ограничением стоянки» с табличкой дополнительной информации «Кроме автобусов» согласно прилагаемой схеме», - уточнили в администрации. А на станции автотранспорта ни когда и не было!

Станция это там где ходят поезда. Говоря простыми словами. На территории станции вы ничего не установите, уважаемая городская администрация! Установить может город только на территории Привокзальной площади! То ли в администрации люди дающие пояснения прессе малограмотные, то ли журналистам один фиг что писать? Администрация, посылайте грамотных сотрудников давать разъяснения прессе.

Гость||

Центр организации дорожного движения что это за организация?Раз они подготовили изменения может стоило публично анонсировать и более развернуто схему представить?А на такую убогую картинку где мало что понятно?Вот подход власти к людям а сами пусть разбираются

Гость||

Они эту платную парковку хотят уже лет 5 сделать

Гость||

Я там свою цепочечку повешу.

Гость||

Гость писал(a):

Центр организации дорожного движения что это за организация?Раз они подготовили изменения может стоило публично анонсировать и более развернуто схему представить?А на такую убогую картинку где мало что понятно?Вот подход власти к людям а сами пусть разбираются
Это очередные паразиты из чинушей - по любому вопросу отвечающие, что они ни за что не отвечают и денег у них ни на что не выделено!

Имя: Гость
Комментарий:

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