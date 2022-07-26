В «Дамате» создают историю полей с помощью технологии агроскаутинга

26.07.2022 | 15:42

Группа компаний «Дамате» в Пензенской области начала формировать многолетнюю историю собственных полей для контроля за урожаем на основе агроскаутинга.

Агроскаутинг широко используется в мире ведущими предприятиями агропромышленного комплекса и входит в систему «точного земледелия», которую «Дамате» планомерно внедряет и практикует последние несколько лет.

Эта технология дает возможность контролировать качество выполнения агроопераций, оперативно выявлять и исправлять ошибки в производственном цикле, делать прогнозы развития растений и урожайности с учетом индивидуальных особенностей полей, получать запланированный урожай. Скаутинг также обеспечивает более эффективную коммуникацию между руководителями и агрономами.

Скаутинг применим и полезен на любом этапе растениеводческих работ: при планировании, подготовке почвы, внесении удобрений, севе, вегетации и уборке, для фиксации и анализа состояния развития культур, наличия сорных растений, болезней и вредителей.

Для мониторинга полей используется специальное мобильное приложение - в него поступает вся информация о посевах, которая автоматически систематизируется и анализируется.

В течение сельскохозяйственного года компания провела более 500 аудитов полей и получила 1,5 тысячи агрономических отчетов с кратким описанием и фотографиями посевов.

Сегодня «Дамате» проводит мониторинг состояния посевов в семи районах присутствия компании: Нижнеломовском, Наровчатском, Вадинском, Спасском, Колышлейском, Пачелмском и Мокшанском. В период вегетации растений специалисты «Дамате» контролируют основные фазы развития посевов озимой и яровой пшеницы, подсолнечника и гороха на общей площади более 27 тысяч гектаров.

Напомним, что растениеводство - важный элемент вертикальной интеграции бизнеса группы компаний «Дамате». Сегодня банк сельскохозяйственных земель компании насчитывает более 77 тысяч гектаров в регионах присутствия, общий земельный фонд - свыше 98 тысяч гектаров.