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Общество

Пензенские волонтеры взялись за реставрацию дома на ул. Гоголя

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С дома на Гоголя, 1Б, счищают пыль веков. Строению почти 200 лет, это настоящий памятник деревянного зодчества, привести в порядок который решили участники фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».

«Ошкурим, потом покрасим, восстановим декор. Как мечта - восстановить входные двери, которые здесь были, и навес над ними. Это фасад, украшение улицы», - рассказал координатор фестиваля «Том Сойер Фест» Евгений Кутай.

Строительными инструментами вооружились волонтеры, кое-кто взял их в руки впервые. Анна Голдова, инженер-конструктор по образованию, прежде не принимала участия в подобных акциях.

«Просто подумала, что хочу помочь в этом деле, сохранить красоту. Бывает, ходишь по городу, смотришь на сооружения, здания и видишь историю. Очень жалко и обидно, когда она теряется, забывается, исчезает навсегда», - рассудила волонтер.

Дочь хозяина старинного особняка в центре города смотрит, как трудятся последователи Тома Сойера. Женщина очень обрадовалась, когда у нее на пороге появились современные тимуровцы и предложили безвозмездную помощь.

«Как нам сказали, дом принадлежал батюшке из монастыря, он здесь жил со своей семьей. Но там немножко неправильные данные, я обратилась в архив, чтобы побольше узнать», - сообщила Наталья Прокофьева.

Данное строение входило в так называемую генеральскую усадьбу, а служитель церкви просто снимал дом № 1Б, фасад которого в 2022 году приведут в порядок. Планируется, что работы участники фестиваля «Том Сойер Фест» завершат ближе к середине осени. Силами волонтеров уже отреставрированы дома на улицах Чкалова и Красной.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Кто платить будет?

Гость||

Гость писал(a):

Кто платить будет?
Волонтёры бесплатно могут укладывать асфальт с бордюрами, и многое другое...

Имя: Гость
Комментарий:

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