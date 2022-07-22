Жителям Ахун объяснили, на чьей земле ведется вырубка деревьев

22.07.2022 | 12:08

В пятницу, 22 июля, жители Ахун получили ответ на жалобы по поводу исчезновения деревьев.

«Прекратите вырубать Ахунский лес! Губернатор, услышь народ! Это в самих Ахунах - вырубают сосны под застройку экопоселка», - обратилась к главе региона во «ВКонтакте» пользовательница Эльмира П.

К обсуждению темы подключились и другие комментаторы: «Там гектары вырублены уже»; «Ахуны относятся к заповедной зоне? Экопоселок к тому же не мегаполис. Есть же деревни в горах, и люди там свежим воздухом дышат».

Представитель областного правительства пояснил Эльмире, что земельные участки в районе проезда Грибоедова в Ахунах учтены в государственном кадастре недвижимости с видом разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. Находятся они в собственности физических лиц, которые могут распоряжаться имуществом по своему усмотрению.

«В границах муниципального образования - город Пенза расположен памятник природы (особо охраняемые природные территории) регионального значения «Ахунский сосновый бор». Его границы учтены в Едином государственном реестре недвижимости. Земельные участки, на которых в настоящее время осуществляется жилищное строительство в районе проезда Грибоедова, не входят в границы особо охраняемой природной территории», - говорится в ответе правительства.