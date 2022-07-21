В Пензе стало больше детей с бронхиальной астмой

21.07.2022 | 19:43

Пензенские педиатры отмечают значительный рост юных пациентов с бронхиальной астмой. Порядка 20% несовершеннолетних, поступающих в областную детскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова, перед тем заразились коронавирусом.

«COVID-19, помимо того что сам может провоцировать дебют бронхиальной астмы, также может вызывать обострение бронхиальной астмы у пациентов, которые наблюдаются с диагнозом», - сообщил врач-педиатр, пульмонолог областной детской больницы Владислав Жиганов.

Поэтому родителям стоит обратить внимание на своих детей, которые во время пандемии могли переболеть коронавирусом в легкой, или, как говорят, бессимптомной форме.

«Дебют астмы может отмечаться после COVID-19 в виде затяжного кашля, затяжного бронхообструктивного синдрома, который характеризуется периодическими одышками, свистящим дыханием на выдохе, кашлем в утренние часы, притом без повышения температуры тела и без выраженных катаральных явлений», - рассказал Владислав Жиганов.

Оградить юных пензенцев от астмы поможет профилактика острых респираторно-вирусных инфекций, а также вакцинация от COVID-19, если возраст ребенка соответствует.