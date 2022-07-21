В Пензе наградили работников торговли и сферы услуг

21.07.2022 | 20:38

Поздравления, слова благодарности, церемония награждения - в городской администрации чествовали работников торговли и сферы услуг в преддверии их профессионального праздника. Почетные грамоты и нагрудные знаки получили руководители организаций, предприниматели, продавцы, контролеры.

Мэр Пензы обратился к виновникам торжества не иначе как «коллеги». В прошлом Александр Басенко руководил предприятием, которое в числе прочего осуществляло торговую деятельность.

«Надеюсь, что у всех хорошие результаты, несмотря на кризисные явления в экономике. Наше управление экономики отмечает, что несмотря ни на что экономические показатели в стране находятся на хорошем уровне, торговля развивается и улучшает свои показатели», - сообщил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

Елена Прибыльнова оказалась в числе приглашенных на торжественную церемонию. Жительница областного центра уже на протяжении 40 лет трудится продавцом. На нее покупатели никогда не жаловались.

«Самое главное - общение с человеком, когда ты находишь с ним контакт. Покупатель начинает улыбаться, обо всем поговоришь с ним», - отметила ветеран сферы торговли Елена Прибыльнова.

Она получила грамоту федерального Министерства промышленности и торговли. Всего по случаю праздника были отмечены несколько десятков человек.