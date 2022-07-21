Общество

Пензенские верующие помолились Казанской иконе Божией Матери

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В день обретения Казанской иконы Божией Матери перед ее чудотворным пензенским списком в Спасском кафедральном соборе совершили праздничное богослужение.

«Она плачет, молится за нас и призывает нас быть святыми, призывает нас к любви и праведности, к чистоте и святости, чтобы нас не постигла скорбь, не постигло разделение, не постигла смерть, в первую очередь душевная», - отметил клирик Спасского кафедрального собора г. Пензы протоиерей Владимир Ольхов.

Чудотворный образ был обретен в 1579 году. Его на пепелище сгоревшего дома купца Онучина в Казани нашла малолетняя Матрона. Впоследствии на этом месте по указу царя Ивана Грозного построили Богородицкий девичий монастырь. Первой монахиней святой обители стала Матрона, принявшая имя Мавра.

Казанская икона Божией Матери была и остается одной из самых почитаемых в народе. Именно к ней обращаются верующие и в радости, и в горе.

«Прихожу, как к матери, к самому близкому, к самому дорогому образу, с большой любовью и надеждой, и с верой», - рассказала прихожанка Спасского кафедрального собора г. Пензы Ирина Губардина.

Пензенский образ Казанской Божией Матери, был в 1663 году подарен городу в честь его основания царем Алексеем Михайловичем Романовым, прозванным в народе Тишайшим, и с тех пор икона считается покровительницей Сурского края. В 2004 году установлено ее общецерковное почитание 17 августа.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенский образ Казанской Божией Матери, был в 1663 году подарен городу в честь его основания царем Алексеем Михайловичем Романовым, прозванным в народе Тишайшим
Вот под памятник этому "тишайшему" ещё при Васе-доле было решено снести Стелу героям ВОВ и Труда на Советской площади?

Гость||

Гость писал(a):

Вот под памятник этому "тишайшему" ещё при Васе-доле было решено снести Стелу героям ВОВ и Труда на Советской площади?
одни символы против других

Гость||

Да, а еще хотели здесь всех царей представить, но что то пошло не так.

Имя: Гость
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