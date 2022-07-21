На улице Захарова после сильного ливня размыло тротуар

От дорожки на улице Захарова почти ничего не осталось. Ливень 14 июля разрушил асфальт, снес пласты покрытия, вымыл щебень. Основной удар приняла на себя полоса, по которой обычно идут в Успенский собор или в сторону смотровой площадки.
«Потоп, все заливало, целая река была, по щиколотку. До основания все размыло. И каждый год так: чуть ливень - и все размывает. Заплатки в прошлом году положили, а нынче их уже нет», - рассказала горожанка.
Разница между отремонтированной в прошлом дороге к собору и пешеходным спуском была ощутимой и еще сильнее проявилась после ливня. Восстановить путь поручено муниципальной организации.
«Наша задача - отремонтировать полностью этот тротуар. Нужно будет снять старое асфальтовое покрытие и уложить новое», - сообщил начальник участка МБУ «Пензавтодор» Алексей Емелин.
Не было бы счастья, да природа вмешалась. Дорожке, ведущей от собора, чуть ли не полвека, она давно нуждалась в восстановлении. Если бы ливень ее не разрушил, то ждать ремонта пришлось бы еще долго.
Завершить выравнивание и асфальтировку планируют до конца недели - при благоприятной погоде.
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Ой позорники