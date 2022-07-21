Общество

На улице Захарова после сильного ливня размыло тротуар

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От дорожки на улице Захарова почти ничего не осталось. Ливень 14 июля разрушил асфальт, снес пласты покрытия, вымыл щебень. Основной удар приняла на себя полоса, по которой обычно идут в Успенский собор или в сторону смотровой площадки.

«Потоп, все заливало, целая река была, по щиколотку. До основания все размыло. И каждый год так: чуть ливень - и все размывает. Заплатки в прошлом году положили, а нынче их уже нет», - рассказала горожанка.

Разница между отремонтированной в прошлом дороге к собору и пешеходным спуском была ощутимой и еще сильнее проявилась после ливня. Восстановить путь поручено муниципальной организации.

«Наша задача - отремонтировать полностью этот тротуар. Нужно будет снять старое асфальтовое покрытие и уложить новое», - сообщил начальник участка МБУ «Пензавтодор» Алексей Емелин.

Не было бы счастья, да природа вмешалась. Дорожке, ведущей от собора, чуть ли не полвека, она давно нуждалась в восстановлении. Если бы ливень ее не разрушил, то ждать ремонта пришлось бы еще долго.

Завершить выравнивание и асфальтировку планируют до конца недели - при благоприятной погоде.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Ой позорники

Гость||

При правлении Белозерцева такого позора не было,а Вася держал всех в ежёвых рукавицах...

Куда мы катимся???

Имя: Гость
Комментарий:

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