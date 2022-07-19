Это фантастика: кузнечанам ответили на просьбу открыть пляж

19.07.2022 | 08:46

Власти Кузнецка не оправдали надежд местных жителей по поводу обустройства зоны отдыха в западной части города. Инициативу граждан обсудили на оперативном совещании в мэрии в понедельник, 18 июля.

«В Дуванном овраге пляжа не будет в принципе, потому что качество воды там не соответствует никаким требованиям. А те времена, когда я рос, где любой водоем был пляжем, прошли. Сейчас нам не то что не позволят, а еще и накажут», - пояснил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

По его словам, главное в вопросе открытия пляжей - качество воды. В Дуванный овраг попадают сточные воды с полей, загрязненные удобрениями.

«Здесь чудес не будет точно. Все это идет через одно село, второе, через дачи… Все хозфекальные стоки туда. Чтобы там была хорошая вода - это из области фантастики», - подчеркнул Златогорский.

Пока нормативам соответствует вода лишь в одном кузнецком пруду - Легком.

«И мы будем потихоньку двигаться. Там тоже куча требований! Надо, чтобы зеркало воды соответствовало определенной площади. Определяется количество купающихся, которых можно (принять)… Там целая докторская диссертация, как организовать этот пляж по науке! Ну будем заниматься», - резюмировал мэр.