Пензенцам объяснили, кто защищен от оспы обезьян

17.07.2022 | 15:02

Специалисты пензенского центра медпрофилактики рассказали жителям области о симптомах оспы обезьян. Первый случай заболевания уже был зарегистрирован в России.

Вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем (при длительном контакте), контактным (через вещи заболевшего, от прикосновения к его коже, слизистым, биологическим жидкостям), а также вертикальным (от матери к ребенку).

«Имеются факты, подтверждающие передачу вируса половым путем до момента появления симптомов заболевания», - отметили специалисты на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Инкубационный период заболевания составляет от 6 до 13 дней. Оно проявляется лихорадкой, сыпью (на 3-4-й день болезни, развивается стадиями в течение 14 дней), головной болью и зудом.

Оспу обезьян подтверждает ПЦР-тестирование, затем назначается лечение, в которое обязательно включается обработка очагов поражений на коже и слизистых. Считается, что они выступают источником распространения инфекции.

Для профилактики заболевания рекомендуется соблюдать личную гигиену, проводить дезинфекцию.

«Препараты для специфической профилактики оспы обезьян в России не зарегистрированы.

Однако, по данным ретроспективных эпидемиологических исследований, вакцинация против натуральной оспы, которая была завершена в нашей стране в 1980 году (то есть лица, родившиеся до этого года, вакцинированы против натуральной оспы), обеспечивает примерно 85% защиты от вируса оспы обезьян», - отметили специалисты.