Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 июл 2022|16:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |

Общество

Пензенцам объяснили, кто защищен от оспы обезьян

Печать
Telegram

Специалисты пензенского центра медпрофилактики рассказали жителям области о симптомах оспы обезьян. Первый случай заболевания уже был зарегистрирован в России.

Вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем (при длительном контакте), контактным (через вещи заболевшего, от прикосновения к его коже, слизистым, биологическим жидкостям), а также вертикальным (от матери к ребенку).

«Имеются факты, подтверждающие передачу вируса половым путем до момента появления симптомов заболевания», - отметили специалисты на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Инкубационный период заболевания составляет от 6 до 13 дней. Оно проявляется лихорадкой, сыпью (на 3-4-й день болезни, развивается стадиями в течение 14 дней), головной болью и зудом.

Оспу обезьян подтверждает ПЦР-тестирование, затем назначается лечение, в которое обязательно включается обработка очагов поражений на коже и слизистых. Считается, что они выступают источником распространения инфекции.

Для профилактики заболевания рекомендуется соблюдать личную гигиену, проводить дезинфекцию.

«Препараты для специфической профилактики оспы обезьян в России не зарегистрированы.

Однако, по данным ретроспективных эпидемиологических исследований, вакцинация против натуральной оспы, которая была завершена в нашей стране в 1980 году (то есть лица, родившиеся до этого года, вакцинированы против натуральной оспы), обеспечивает примерно 85% защиты от вируса оспы обезьян», - отметили специалисты.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Ну не вакцинацию, так ПЦР тесты обяжут делать. Два раза в неделю, не реже!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте