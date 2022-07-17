Изменились правила оформления детей в сады и школы

17.07.2022 | 11:16

В Пензенской области с нового учебного года отменяются медосмотры перед первым посещением детского сада или школы.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Объясняем.Пензенская область».

Из-за требования предъявить справку о прохождении осмотров поликлиники испытывали нагрузку. Теперь за три дня до начала занятий в школе или же поступления в детсад родителям необходимо посетить педиатра и получить необходимый документ.

«Это касается только тех детей, которые впервые оформляются в детский сад, и первоклашек, ранее не посещавших детские дошкольные учреждения», - отмечает канал.

Изменения не значат, что дети перестанут проходить профилактические медосмотры. Ежегодно специалисты будут заполнять формы сведениями о состоянии здоровья ребят, их психоэмоциональной сферы и перенесенных заболеваниях и самостоятельно передавать документы в учебное учреждение.