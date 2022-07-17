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Общество

Изменились правила оформления детей в сады и школы

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В Пензенской области с нового учебного года отменяются медосмотры перед первым посещением детского сада или школы.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Объясняем.Пензенская область».

Из-за требования предъявить справку о прохождении осмотров поликлиники испытывали нагрузку. Теперь за три дня до начала занятий в школе или же поступления в детсад родителям необходимо посетить педиатра и получить необходимый документ.

«Это касается только тех детей, которые впервые оформляются в детский сад, и первоклашек, ранее не посещавших детские дошкольные учреждения», - отмечает канал.

Изменения не значат, что дети перестанут проходить профилактические медосмотры. Ежегодно специалисты будут заполнять формы сведениями о состоянии здоровья ребят, их психоэмоциональной сферы и перенесенных заболеваниях и самостоятельно передавать документы в учебное учреждение.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

перенесенных заболеваниях и самостоятельно передавать документы в учебное учреждение
А это не нарушает врачебную тайну? Школа имеет право знать только, что ребенок не представляет опасности для окружающих, а не чем болел.

Имя: Гость
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