Общество

«Радужные дворы» в Спутнике: безопасный отдых для детей

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Что такое безопасный двор? Это когда дети играют, где захотят, а родители спокойно сидят рядом под теневым навесом с уверенностью, что все будет хорошо.

С такой идеей в Городе Спутнике воплощены «Радужные дворы». Первую готовую территорию жилого квартала сотни людей уже оценили и остались довольны.

Двор без машин, современные игровые комплексы, много зелени, собственный амфитеатр со сценой и десятки счастливых детей и их родителей, бабушек и дедушек - это про «Радужные дворы».

Квартал разрастается, есть квартиры в сданных и строящихся домах (строения № 70 и 76). Подробности - в офисах строительного холдинга «Термодом».

Застройщик строения № 70 - ООО СЗ «Термодом-оптима», строения № 76 - ООО СЗ «Термодом-профи». Проектные декларации размещены на https://наш.дом.рф.

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