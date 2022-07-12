Общество

Под Пензой задержали ночных охотников с ружьем и капканами

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Под Пензой сотрудники охотнадзора регионального минлесхоза пресекли нелегальную охоту.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 9 июля. У браконьеров, ехавших на автомобиле УАЗ по закрытой для охоты территории, обнаружились капканы и охотничье ружье.

Круг участников незаконного мероприятия уже установлен, однако в интересах следствия их количество не разглашается.

Огнестрельное оружие передано в органы внутренних дел, капканы изъяты, транспортное средство, на котором передвигались нарушители, доставлено в отдел полиции.

«В соответствии с действующим законодательством за данные нарушения предусмотрен административный штраф на гражданина в размере до четырех тысяч рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

, обнаружились капканы и охотничь

Их капкан-им на кукан.....

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