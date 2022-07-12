Пензенцы на празднике двора обсудили экологические проблемы

12.07.2022 | 21:23

Во дворе дома № 2 на улице Кулакова зазвучала музыка. Здесь высадился экологический десант и устроил праздник двора, объединив культурно-развлекательную программу с образовательной. Местным жителям рассказали о раздельном сборе мусора, экономии ресурсов, альтернативе привычным в быту вещам.

«Мы постоянно пользуемся одноразовыми товарами - это платочки, салфетки, губки для мытья посуды. Но немногие знают, что это можно заменить более экологичными товарами. Это, например, губки с жесткой щетиной из бамбука. Можно также ватные диски заменить, ватные палочки, которые будут из бамбука», - отметила организатор праздника двора Екатерина Берлизова.

«Сохранять экологию для нас, молодого поколения, очень важно, потому что нам жить на этой земле. Нужно беречь природу», - рассказал участник праздника двора Сергей Рассыпнов.

Пока взрослые обсуждали экологические проблемы, самые маленькие жители занимались с представителями детского центра: решали головоломки, выполняли задания, направленные на развитие мелкой моторики рук. Улучшали ее и ребята постарше, только упражнялись они в играх на мобильных телефонах.

Между тем по округе разлетелись и звуки гитары. Свой концерт под открытым небом начал пензенский музыкант Михаил Герцев.

«Культурное развитие объединяет нас. Приятно, что о нас заботится наше ТСЖ», - подчеркнула жительница дома № 2 на ул. Кулакова Наталья Каланина.

Праздник с экологической направленностью приурочили еще и ко Дню семьи, любви и верности, который отмечали недавно.