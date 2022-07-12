Общество

Пензенцы на празднике двора обсудили экологические проблемы

Печать
Telegram

Во дворе дома № 2 на улице Кулакова зазвучала музыка. Здесь высадился экологический десант и устроил праздник двора, объединив культурно-развлекательную программу с образовательной. Местным жителям рассказали о раздельном сборе мусора, экономии ресурсов, альтернативе привычным в быту вещам.

«Мы постоянно пользуемся одноразовыми товарами - это платочки, салфетки, губки для мытья посуды. Но немногие знают, что это можно заменить более экологичными товарами. Это, например, губки с жесткой щетиной из бамбука. Можно также ватные диски заменить, ватные палочки, которые будут из бамбука», - отметила организатор праздника двора Екатерина Берлизова.

«Сохранять экологию для нас, молодого поколения, очень важно, потому что нам жить на этой земле. Нужно беречь природу», - рассказал участник праздника двора Сергей Рассыпнов.

Пока взрослые обсуждали экологические проблемы, самые маленькие жители занимались с представителями детского центра: решали головоломки, выполняли задания, направленные на развитие мелкой моторики рук. Улучшали ее и ребята постарше, только упражнялись они в играх на мобильных телефонах.

Между тем по округе разлетелись и звуки гитары. Свой концерт под открытым небом начал пензенский музыкант Михаил Герцев.

«Культурное развитие объединяет нас. Приятно, что о нас заботится наше ТСЖ», - подчеркнула жительница дома № 2 на ул. Кулакова Наталья Каланина.

Праздник с экологической направленностью приурочили еще и ко Дню семьи, любви и верности, который отмечали недавно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 
Гость||

чушь и показуха для идиотов, тьфу!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте