Общество

Из-за доставки детей в лагерь изменят расписание электропоездов

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В Пензенской области из-за перевозки детей в лагерь «Строитель» организованными группами изменят расписание движения пригородного электропоезда.

Так, 21 июля состав выедет из Кузнецка в 16:42, прибудет в Никоново в 17:39, простоит там до 17:54, затем отправится на Пензу-I, куда доберется к 19:05.

Как видно, для безопасной высадки ребят из вагонов время стоянки на станции Никоново увеличено до 15 минут.

Из-за этого на 17 минут задержится отправление электрички из Пензы до Булычева: она выедет в 19:22 и прибудет в пункт назначения в 21:42.

24 июля электропоезд из Пензы выедет в 9:05, довезет пассажиров до Никонова к 10:14, простоит 15 минут и в 10:29 выедет в Кузнецк, куда прибудет в 11:24, сообщили в пресс-службе регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи.

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