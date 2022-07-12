Из-за доставки детей в лагерь изменят расписание электропоездов

12.07.2022 | 16:38

В Пензенской области из-за перевозки детей в лагерь «Строитель» организованными группами изменят расписание движения пригородного электропоезда.

Так, 21 июля состав выедет из Кузнецка в 16:42, прибудет в Никоново в 17:39, простоит там до 17:54, затем отправится на Пензу-I, куда доберется к 19:05.

Как видно, для безопасной высадки ребят из вагонов время стоянки на станции Никоново увеличено до 15 минут.

Из-за этого на 17 минут задержится отправление электрички из Пензы до Булычева: она выедет в 19:22 и прибудет в пункт назначения в 21:42.

24 июля электропоезд из Пензы выедет в 9:05, довезет пассажиров до Никонова к 10:14, простоит 15 минут и в 10:29 выедет в Кузнецк, куда прибудет в 11:24, сообщили в пресс-службе регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи.