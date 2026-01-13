Перечислены улицы, где в ночь на 14 января будет работать техника

Перечислены улицы, где в ночь на 14 января будет работать техника
В ночь на среду, 14 января, для вывоза снега с улиц Пензы задействуют 46 спецмашин, еще 64 будут расчищать дороги и тротуары. О планах рассказали в городской администрации.

Работы по уборке и вывозу пройдут на ул. Пушкина - от Володарского до Кулакова и от Бекешской до Володарского.

Расширение проезжей части проведут на ул. 65-летия Победы, Бутузова, Ладожской (от ТЦ «Весна» до магазина «Гранат»), Лядова.

Вывоз снега предусмотрен на ул. Чаадаева (от Буровой до Дружбы и обратно), Бекешской, Пушкина (от ул. Володарского до ул. Кулакова), Московской (от площади Ленина до Максима Горького), Суворова (от Чехова до Плеханова и обратно), Суворова (от Плеханова до Кулакова и обратно), Маршала Крылова (от Чкалова до Лермонтова и обратно до Березовского переулка), Лермонтова, Чехова/Кирова (от Долгова до Максима Горького в обоих направлениях), Ангарской (от Измайлова до Грибной и обратно).

Пензенцев убедительно просят соблюдать меры предосторожности и не оставлять машины вдоль дорог.

