Зареченские автобусы станут ходить в Пензу чаще

Со среды, 14 января, изменится расписание движения автобусов № 101 и 103, которые курсируют между Заречным и Пензой-I. Об этом предупредило местное АО «Автотранс».

Машины станут ходить чаще. В рабочие дни количество рейсов по 101-му маршруту увеличится на 7, так что интервал сократится до 30 минут.

Автобусы будут отправляться от остановки «58 кв.» с 6:00, время последнего выезда из Заречного - 20:55, из Пензы - 22:20.

Что касается 103-го маршрута, здесь машины станут выполнять на 1 рейс больше, чем раньше. Работа начнется с 5:30, отправление - от остановки «132 кв.». Затем от «ОВД» автобусы будут двигаться до ПО «Старт» и от «Дворца спорта» поедут по привычной схеме.

В обратном направлении от пункта «ЗАГС» машины станут следовать до остановки «58 кв.» по маршруту № 2, уточнили в «Автотрансе». Последний рейс из Заречного в 21:30, из Пензы - в 22:50.