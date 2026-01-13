+249%: уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом резко вырос

+249%: уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом резко вырос
В Пензенской области за период с 5 по 11 января выявили 2 523 случая ОРВИ и гриппа. Это на 249% больше по сравнению с предыдущей неделей, когда было 723 случая.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 46,1%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

У 190 жителей области подтвердился грипп А. За предыдущий отчетный период этот вирус выявили у 22 человек.

Конкретно в Пензе за минувшую неделю зарегистрировали 1 675 случаев ОРВИ и гриппа, тогда как перед этим фиксировалось 215.

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать масочный режим, особенно в общественных местах.

