ВТБ: В праздники молодежь удвоила траты по Пушкинской карте

С 1 по 11 января молодежь стала чаще ходить на культурные мероприятия и платить за них Пушкинской картой. По данным ВТБ, который с 1 января стал новым банком-оператором программы «Пушкинская карта», по сравнению с прошлым годом пользователи увеличили траты по ней почти в 2 раза по количеству и по сумме.

В новогодние праздники было оформлено более 700 тыс. Пушкинских карт, по ним куплено 2,2 млн билетов на сумму свыше 1,3 млрд рублей. Пик наблюдался 2-5 января.

Абсолютным лидером стало кино - на билеты пришлось 88% всех оплат по Пушкинской карте. Средний чек составил 560 рублей. Оставшиеся 12% - это театры, музеи и концерты, где средний чек достиг 950 рублей.

«Новогодние праздники - один из самых активных периодов использования Пушкинской карты. Этому способствуют премьеры фильмов, театральные постановки и выставки, которые мало кого оставляют равнодушными. Мы видим, что эти праздники не стали исключением и молодежь удвоила траты по Пушкинской карте. Для нас было особенно важно обеспечить плавный переход программы в ВТБ, чтобы пользователи не ощутили изменений и с удовольствием посетили любимые культурные события», - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

На сегодняшний день ВТБ уже выпустил 5 млн Пушкинских карт. Те, кто пока не оформил карту, могут сделать это в приложениях «Госуслуги Культура» и ВТБ Онлайн (если пользователь - клиент банка), процедура займет несколько минут.

