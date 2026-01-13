В Пензе провели молебен о вразумлении думающих об аборте

В Пензе провели молебен о вразумлении думающих об аборте
В Пензе состоялся молебен о вразумлении матерей, имеющих намерение прервать беременность («погубить младенца во чреве»). Его провели 11 января в храме Вознесения Господня на улице Индустриальной.

«Молебное пение было совершено в день, когда Церковь вспоминает невинных детей, убитых по приказу царя Ирода после Рождества Христова», - пояснили в Пензенской епархии.

Богослужение провел настоятель храма протоиерей Владимир Кэтанэ.

«Мы молимся не о осуждении, а о даре разума и смягчении сердец для тех, кто оказался в сложной ситуации и думает об аборте. Мы верим, что молитва может открыть путь к сохранению жизни», - уточнил он.

В Пензе ежегодно проводят молебен перед началом Днем знаний - просят благословения Господа на весь учебный год для учеников, их родителей и учителей.

