14 января в Пензенской области будет облачно и снежно
14 января в Пензенской области ожидается облачная и снежная погода - небольшие, местами умеренные осадки будут наблюдаться на протяжении суток, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -3...-8 градусов, днем сохранятся те же показатели, а вот к следующей ночи (на четверг) значительно похолодает - до -9...-14.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

По словам метеорологов, температурный режим в регионе пока остается на 2-3 градуса выше нормы, однако к выходным фон атмосферного давления повысится, осадки прекратятся, а морозы существенно усилятся.

В старину подмечали, что выпавший на старый Новый год снег предвещает хороший урожай.

