В Пензенской области для земских учителей открыто 10 вакансий

В Пензенской области начался прием заявок на участие в программе «Земский учитель». Подать документы можно до 15 апреля включительно через федеральный портал, уточнили в областном минобре.

В 2026 году для земских учителей открыто 10 вакансий:

- учитель математики и физики школы р. п. Верхозим Кузнецкого района (филиал школы имени Героя Советского Союза Алексея Ефимовича Махалина с. Махалино);

- учитель математики, учитель основ безопасности и защиты родины школы № 7 г. Каменки Каменского района;

- учитель труда (мальчики) в средней школе № 8 г. Каменки Каменского района;

- учитель русского языка и литературы, учитель истории школы № 1 им. Д. Б. Ермина с. Засечного Пензенского района;

- учитель иностранного (английского) языка школы № 4 г. Нижний Ломов Нижнеломовского района;

- учитель математики школы № 230 г. Заречного;

- учитель математики школы № 220 г. Заречного;

- учитель иностранного (английского) языка школы с. Неверкино Неверкинского района.

Тем, кто намерен переехать на работу в населенные пункты с числом жителей меньше 50 тысяч человек, выплатят единовременную компенсацию. Учебная нагрузка составляет от 18 часов в неделю.

Актуальный перечень вакантных должностей доступен в подразделе «Земский учитель»на сайте областного минобра. Ознакомиться с ним можно и на общероссийском портале программы.