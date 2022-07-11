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Общество

Командированные в ДНР и ЛНР будут получать двойную зарплату

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В Пензенской области утверждены правила определения размера выплат, связанных с командированием работников в ДНР, ЛНР и на другие территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры.

Соответствующее постановление подписал врио председателя регионального правительства Виктор Кувайцев.

В период пребывания на указанных территориях работники государственных органов и подведомственных им организаций, принимающие непосредственное участие в обеспечении жизнедеятельности населения или восстановлении инфраструктуры, будут получать заработную плату в двойном размере.

Конкретная сумма должна устанавливаться работодателем одновременно с решением об отправлении персонала в командировку.

Кроме того, работодатели вправе по согласованию с губернатором выплачивать сотрудникам безотчетные суммы, чтобы возместить дополнительные расходы, связанные с командировками в ЛНР и ДНР.

«Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в отношении государственных органов Пензенской области, организаций и учреждений, подведомственных государственным органам Пензенской области, работники которых принимают непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры, определенных Правительством РФ, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Пензенской области на соответствующий год», - уточняется в документе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

А оружие для самообороны выдадут?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Конкретная сумма должна устанавливаться работодателем одновременно с решением об отправлении персонала в командировку.
Переложили на работодателя?

Гость||

Гость писал(a):

А оружие для самообороны выдадут?
Если ты кузнечик и Сирожа купит...

Гость||

а подоходный тоже будут брать в двойном размере?

Гость||

капец, а чинуши за них награды и премии в 5 окладов, здорово придумали

Гость||

У нас то всё хорошо - еще папуасам отправьте пару заводиков асфальтовых...

Гость||

тут типа 15 получают, а там 30тыров дадут, щедро.

Гость||

и так работать тут некому, а еще туда уедут, совсем засерут город, и так даже траву скосить некому, жп полная светит, зато чинушам рейтинг и ништяки обеспечены от москвы, тьфу!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В период пребывания на указанных территориях работники государственных органов и подведомственных им организаций, принимающие непосредственное участие в обеспечении жизнедеятельности населения или восстановлении инфраструктуры, будут получать заработную плату в двойном размере.
А потом эти гражданские получат статус ветерана боевых действий.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в отношении государственных органов Пензенской области, организаций и учреждений, подведомственных государственным органам Пензенской области, работники которых принимают непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры, определенных Правительством РФ, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Пензенской области на соответствующий год», - уточняется в документе.
Видимо Пензенская область очень богатый регион.

Гость||

никаких ветеранов они не получат, у нас соседка м/с во время чеченской операции работала, денег только заработала на новую машину за несколько месяцев и всё, пока муж детишек нянчил

Гость||

там и грохнуть могут невзначай

Гость||

Гость писал(a):

никаких ветеранов они не получат, у нас соседка м/с во время чеченской операции работала, денег только заработала на новую машину за несколько месяцев и всё, пока муж детишек нянчил
Опять пьянь в комментах. Госдума приняла поправки в закон «О ветеранах». Теперь гражданский персонал, участвующий в СВО получит статус ветеранов боевых действий. Официально командированные - 100%.

Имя: Гость
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