Командированные в ДНР и ЛНР будут получать двойную зарплату

В Пензенской области утверждены правила определения размера выплат, связанных с командированием работников в ДНР, ЛНР и на другие территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры.
Соответствующее постановление подписал врио председателя регионального правительства Виктор Кувайцев.
В период пребывания на указанных территориях работники государственных органов и подведомственных им организаций, принимающие непосредственное участие в обеспечении жизнедеятельности населения или восстановлении инфраструктуры, будут получать заработную плату в двойном размере.
Конкретная сумма должна устанавливаться работодателем одновременно с решением об отправлении персонала в командировку.
Кроме того, работодатели вправе по согласованию с губернатором выплачивать сотрудникам безотчетные суммы, чтобы возместить дополнительные расходы, связанные с командировками в ЛНР и ДНР.
«Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в отношении государственных органов Пензенской области, организаций и учреждений, подведомственных государственным органам Пензенской области, работники которых принимают непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры, определенных Правительством РФ, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Пензенской области на соответствующий год», - уточняется в документе.
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