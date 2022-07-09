Пензенским школьникам показали, как живут юные правонарушители

09.07.2022 | 17:00

Школьников привели туда, куда попадать им категорически не рекомендуется, - в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Необычную экскурсию организовали в рамках акции «Гражданский мониторинг» общественного совета при региональном УМВД.

В роли экскурсовода выступил воспитатель центра капитан полиции Алексей Бурмистров. Он показал школьникам особенности в размещении правонарушителей, обрисовал распорядок дня и пояснил, за какие деяния можно попасть в ЦВСНП и чем отличаются уголовные статьи от административных.

«Бывают такие, кто не понимает и по пять раз сюда к нам приезжает. Для них существуют уже другие заведения - специальные учебные закрытого типа. В Пензенской области таких нет, ближайшее - в Казани, туда мы отвозим. Там уже по решению суда назначается более серьезный срок - до трех лет», - пояснил Алексей Бурмистров.

После экскурсии подростки смогли задать капитану полиции все интересующие их вопросы.

«Провели с ними беседу на тему безопасности во время летних каникул, поговорили о том, как важно соблюдать законы, порядок и правильно вести себя на водоемах, в вечернее время, то есть о дисциплине. Думаю, сегодня хорошо получились и экскурсия, и встреча, и общение», - отметила член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Наталья Андреева.

Мероприятие провели не в первый раз. Главная его задача - предотвратить правонарушения среди несовершеннолетних.