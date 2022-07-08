Общество

В области откроют новый центр для принудительных работ

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В Пензенской области продолжают расширять возможности для трудоустройства заключенных. Очередной участок исправительного центра планируют создать в городе Белинском.

Сейчас представители коммерческой организации, на базе которой откроется новое исправительное учреждение, ведут ремонт в будущем общежитии для осужденных. Они же закупают мебель и технику.

Учреждение рассчитано на 50 человек, они займутся пошивом кожаных изделий.

В четверг, 7 июля, стало известно, что объект посетил с проверкой заместитель начальника регионального УФСИН Максим Михайлюк.

«Серьезное сотрудничество с региональными властями, понимание вопроса со стороны бизнес-сообщества позволяют нам выполнять задачи правительства и ФСИН России по открытию исправительных центров в регионе», - приводит его слова пресс-служба регионального управления ФСИН.

Ранее представители ведомства обнародовали данные о средней заработной плате граждан, которые приговорены к принудительным работам и отбывают наказание в исправительном центре в Пензе. Оказалось, они зарабатывают более 23 тысяч рублей.

В ближайшее время в области планируется создать четыре новых участка, которые будут действовать как исправительные центры.

Принудительные работы в ИЦ - вид наказания, применяемого в России с 1 января 2017 года. Оно назначается за преступление небольшой или средней тяжести, а также за тяжкое, если оно совершено впервые и суд придет к выводу о возможности исправления гражданина без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

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Источник — фото pexels.com
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Гость||

чинушей пристройте на работу, а то безделничают с утра до ночи, наели животы и физи, смотреть тошно!

Гость||

Была когда-то в Белинском подобная штука, старые менты до сих пор вспоминают вздрагивают.

Гость||

Напарник Федя иже с ним поди уже в очередь стоят в это учреждение, ждут не дождутся, когда же, когда, приступят к пошиву кожаных изделий, греческих сандалий например.

Гость||

Ничего кроме рабовладельческого общества предложить народу не могут. С такими деяниями властей государство не устоит, то пенсионный возраст поднимут, то здравоохранение оптимизируют, то теперь вот открытое рабовладение....

Гость||

Обязательно возродите ЛТП и верните статью за тунеядство, а то картина савецкого щастья неполной будет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Оказалось, они зарабатывают более 23 тысяч рублей.
На свободе очень многие законопослушные граждане столько не зарабатывают.

Гость||

Туда надо попов оформить

Гость||

Завыло болото

Гость||

Гость писал(a):

Завыло болото
А ты не квакай.

Гость||

Я там белозерцева видел

Гость||

Концлагерь что ли?

Имя: Гость
Комментарий:

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