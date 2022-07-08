В области откроют новый центр для принудительных работ

08.07.2022 | 08:50

В Пензенской области продолжают расширять возможности для трудоустройства заключенных. Очередной участок исправительного центра планируют создать в городе Белинском.

Сейчас представители коммерческой организации, на базе которой откроется новое исправительное учреждение, ведут ремонт в будущем общежитии для осужденных. Они же закупают мебель и технику.

Учреждение рассчитано на 50 человек, они займутся пошивом кожаных изделий.

В четверг, 7 июля, стало известно, что объект посетил с проверкой заместитель начальника регионального УФСИН Максим Михайлюк.

«Серьезное сотрудничество с региональными властями, понимание вопроса со стороны бизнес-сообщества позволяют нам выполнять задачи правительства и ФСИН России по открытию исправительных центров в регионе», - приводит его слова пресс-служба регионального управления ФСИН.

Ранее представители ведомства обнародовали данные о средней заработной плате граждан, которые приговорены к принудительным работам и отбывают наказание в исправительном центре в Пензе. Оказалось, они зарабатывают более 23 тысяч рублей.

В ближайшее время в области планируется создать четыре новых участка, которые будут действовать как исправительные центры.

Принудительные работы в ИЦ - вид наказания, применяемого в России с 1 января 2017 года. Оно назначается за преступление небольшой или средней тяжести, а также за тяжкое, если оно совершено впервые и суд придет к выводу о возможности исправления гражданина без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.