Директора лагеря под Кузнецком наказали за сомнительную говядину

08.07.2022 | 11:32

В детском лагере «Ласточка», расположенном в Кузнецком районе, при проверке пищеблока нашли мясо неизвестного происхождения.

25,5 кг говядины без сопроводительных документов должны были пойти на приготовление блюд для отдыхающих ребят.

«При этом на четвертине мяса отсутствовало клеймо, подтверждающее проведение ветеринарно-санитарной экспертизы», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, уточнив, что проверочные мероприятия проводились в июне.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил директора лагеря оштрафовали на 3 000 рублей. Говядину изъяли из оборота.

Ранее сообщалось и о других недочетах при организации отдыха и питания детей, выявленных в «Ласточке» этим летом. Среди них - неисправность источников освещения в корпусах, отсутствие у оборудования для хранения пищевых продуктов приборов измерения влажности и температуры воздуха, применение для приготовления пищи посуды не из нержавеющей стали и др.