Общество

Директора лагеря под Кузнецком наказали за сомнительную говядину

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В детском лагере «Ласточка», расположенном в Кузнецком районе, при проверке пищеблока нашли мясо неизвестного происхождения.

25,5 кг говядины без сопроводительных документов должны были пойти на приготовление блюд для отдыхающих ребят.

«При этом на четвертине мяса отсутствовало клеймо, подтверждающее проведение ветеринарно-санитарной экспертизы», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, уточнив, что проверочные мероприятия проводились в июне.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил директора лагеря оштрафовали на 3 000 рублей. Говядину изъяли из оборота.

Ранее сообщалось и о других недочетах при организации отдыха и питания детей, выявленных в «Ласточке» этим летом. Среди них - неисправность источников освещения в корпусах, отсутствие у оборудования для хранения пищевых продуктов приборов измерения влажности и температуры воздуха, применение для приготовления пищи посуды не из нержавеющей стали и др.

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Гость||

Лагерь - он и есть лагерь...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее сообщалось и о других недочетах при организации отдыха и питания детей, выявленных в «Ласточке» этим летом.
А как же чиновники которые принимали этот лагерь к сезону ставили свои подписи?

Гость||

Златогор с любовником всю хорошую съел.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее сообщалось и о других недочетах при организации отдыха и питания детей, выявленных в «Ласточке» этим летом.
Тем не менее, лагерь не стесняясь продолжил работать с этими нарушениями, приобретя в дополнение к прежним новые нарушения. А не пора ли, грубо говоря, там уже и власть употребить, а не отыгрываться на детях.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.07.2022 12:09|

Златогор с любовником всю хорошую съел.

А вообще-то это публичное заявление подсудное, уголовное. Непонятно почему должностное лицо пока ещё это терпит.

Гость||

Гость писал(a):

Непонятно почему должностное лицо пока ещё это терпит.
А должностное лицо Злотогор разве есть такое?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

директора лагеря оштрафовали на 3 000 рублей
Фантастический штраф!!!!

А в Заре директора на сколько оштрафовали???? Ато единственное последствие там наверное-это то, что в столовой развесили объявления "не снимать"

Имя: Гость
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