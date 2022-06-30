Общество

В лагере в Пензенской области выявили многочисленные нарушения

Печать
Telegram

В одном из оздоровительных лагерей, открывшихся в Пензенской области летом 2022 года, были допущены нарушения при организации отдыха и питания детей. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры.

Речь идет о детском оздоровительном лагере «Ласточка», расположенном в Кузнецком районе.

«Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в числе которых неисправность источников освещения в корпусах, отсутствие у оборудования для хранения пищевых продуктов приборов измерения влажности и температуры воздуха, применение для приготовления пищи посуды не из нержавеющей стали и др.», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На стенах, потолках и окнах корпусов имелись дефекты. Не на всех кроватях присутствовали наматрасники и твердое ложе.

Также оказалось, что в лагере соблюдались не все требования к качеству и безопасности питания. Для части продуктов не было сопроводительных документов.

У двух сотрудников лагеря отсутствовала информация о прохождении предварительного медицинского осмотра, у одного - о ревакцинации от кори.

«По результатам проверки прокуратура района внесла директору МБУ ДОЛ «Ласточка» представление об устранении нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, устранение выявленных нарушений поставлено на контроль», - подчеркнула Светлана Артамонова.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Как же в советское время не было таких идиотских проверок, а дети счастливы в легерях были, и вес набирали?

Гость||

А как же с такими нарушениями лагерь прошёл приёмку в Министерстве образования? Министр ничего не хочет пояснить?

Гость||

Гость писал(a):

Как же в советское время не было таких идиотских проверок, а дети счастливы в легерях были, и вес набирали?
Проверок идиотских не было, но бардака хватало. Всё зависело от морального состояния администрации лагеря. Где начальство старалось, то дети не хотели покидать этот лагерь, а где не старались, случались побеги детей и они очень худели от недоедания. Жалобы родителей ничего не могли решить ,если директор был "блатной"

Гость||

раньше и сейчас,небо и земля.для сравнения хотя бы продукты были натуральные....

Гость||

Гость писал(a):

раньше и сейчас,небо и земля.для сравнения хотя бы продукты были натуральные....
А сейчас самые дешевые макароны и сосиски. Но потом тоже министр будет заявлять что дети оздоровись.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте