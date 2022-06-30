В лагере в Пензенской области выявили многочисленные нарушения

30.06.2022 | 09:13

В одном из оздоровительных лагерей, открывшихся в Пензенской области летом 2022 года, были допущены нарушения при организации отдыха и питания детей. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры.

Речь идет о детском оздоровительном лагере «Ласточка», расположенном в Кузнецком районе.

«Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в числе которых неисправность источников освещения в корпусах, отсутствие у оборудования для хранения пищевых продуктов приборов измерения влажности и температуры воздуха, применение для приготовления пищи посуды не из нержавеющей стали и др.», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На стенах, потолках и окнах корпусов имелись дефекты. Не на всех кроватях присутствовали наматрасники и твердое ложе.

Также оказалось, что в лагере соблюдались не все требования к качеству и безопасности питания. Для части продуктов не было сопроводительных документов.

У двух сотрудников лагеря отсутствовала информация о прохождении предварительного медицинского осмотра, у одного - о ревакцинации от кори.

«По результатам проверки прокуратура района внесла директору МБУ ДОЛ «Ласточка» представление об устранении нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, устранение выявленных нарушений поставлено на контроль», - подчеркнула Светлана Артамонова.