В Пензенской области клещи атаковали более 330 детей

30.06.2022 | 15:00

За минувшую неделю в Пензенской области к медикам обратились 87 человек, пострадавших от укусов клещей. 45 из них - дети до 14 лет.

Данные на четверг, 30 июня, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

На предыдущей неделе членистоногие атаковали 84 человека, 35 из них - несовершеннолетние жители области.

Всего с начала сезона своей активности (стартовал 6 апреля) клещи напали на 837 пензенцев, в том числе 331 ребенка. Медики оказали всем стандартную помощь.

В лабораториях на возбудителей болезни Лайма специалисты проверили 758 кровососов (61 - за истекшую неделю). В 117 случаях (15,4%) анализы оказались положительными.

«Управлением организована работа с населением. Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов», - сообщили в ведомстве.