Пензенцам отказали в автобусе до Восточного кладбища

30.06.2022 | 10:35

Прямого автобуса до Восточного кладбища, расположенного на улице Осенней, на выезде из Пензы в направлении Чемодановки, не будет. Об этом заявили в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

Ранее в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило обращение от жителя области: «Просим пустить транспорт на Восточное кладбище - по субботам или в любой другой день хотя бы раз в неделю! Это возможно?» Оно было переадресовано компетентному ведомству.

Ответ пришел отрицательный.

«Утвержденная схема организации дорожного движения на примыкающем интенсивном участке автодороги М5 «Урал» не предусматривает возможность левого поворота к Восточному кладбищу при движении из Пензы, а отсутствие обустроенных остановочных пунктов в границах примыкания поворота на Восточное кладбище с учетом указанных выше ограничений не позволяет в настоящее время открыть проезд общественного транспорта в данном направлении либо изменить схему движения существующих маршрутов», - говорится в документе, подписанном врио министра Русланом Чикиным.

Уточняется, что есть остановка «Поселок Монтажный», расположенная в 300-350 метрах от границы кладбища. Доехать до нее можно на микроавтобусе № 12 «Пенза-I - Военный городок № 2» или на других пригородных маршрутках. Оставшееся расстояние преодолевается пешком.