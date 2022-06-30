Общество

Пензенцам отказали в автобусе до Восточного кладбища

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Прямого автобуса до Восточного кладбища, расположенного на улице Осенней, на выезде из Пензы в направлении Чемодановки, не будет. Об этом заявили в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

Ранее в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило обращение от жителя области: «Просим пустить транспорт на Восточное кладбище - по субботам или в любой другой день хотя бы раз в неделю! Это возможно?» Оно было переадресовано компетентному ведомству.

Ответ пришел отрицательный.

«Утвержденная схема организации дорожного движения на примыкающем интенсивном участке автодороги М5 «Урал» не предусматривает возможность левого поворота к Восточному кладбищу при движении из Пензы, а отсутствие обустроенных остановочных пунктов в границах примыкания поворота на Восточное кладбище с учетом указанных выше ограничений не позволяет в настоящее время открыть проезд общественного транспорта в данном направлении либо изменить схему движения существующих маршрутов», - говорится в документе, подписанном врио министра Русланом Чикиным.

Уточняется, что есть остановка «Поселок Монтажный», расположенная в 300-350 метрах от границы кладбища. Доехать до нее можно на микроавтобусе № 12 «Пенза-I - Военный городок № 2» или на других пригородных маршрутках. Оставшееся расстояние преодолевается пешком.

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Гость||

Отвезите умерших как мусор на Чемодановскую свалку и не вспоминайте?

Гость||

Получили плевок в рожу?- теперь поклонитесь и поблагодарите

А то небог баре осерчают на ваши холопские блеяния время потратили

Гость||

***Уточняется, что есть остановка «Поселок Монтажный», расположенная в 300-350 метрах от границы кладбища. Доехать до нее можно на микроавтобусе № 12 «Пенза-I - Военный городок № 2» или на других пригородных маршрутках. Оставшееся расстояние преодолевается пешком.***

=====

Сразу видно даже не представляют что могилы почти до светлой поляны , там конца -края не видно на правой половине

Гость||

так ходит же общественный транспорт и в Чемодановку, и в Лопуховку, и в Пазелки

Гость||

Ближайшие выборы осенью?

Гость||

Гость писал(а):

> так ходит же общественный транспорт и в Чемодановку, и в Лопуховку, и в

> Пазелки

=====

***интенсивном участке автодороги М5 «Урал» не предусматривает возможность левого поворота к Восточному кладбищу при движении из Пензы, а отсутствие обустроенных остановочных пунктов в границах примыкания поворота на Восточное кладбище с учетом указанных выше ограничений не позволяет в настоящее время открыть проезд общественного транспорта в данном направлении либо изменить схему движения существующих маршрутов», - говорится в документе, подписанном врио министра Русланом Чикиным.***

То есть по мнению этого чуда общественный транспорт справляется с интенсивностью М-5

Гость||

Гость писал(а):

> Ближайшие выборы осенью?

====

А вы надеетесь, что эти продажные учителки из УИК сами собой исчезнут?

Плевать кто как голосует, важно кто считает

Гость||

Гость писал(a):

Ближайшие выборы осенью?
Ближайшая имитация выборов.

Гость||

Гость|30.06.2022 12:03|

Гость писал(a):

Ближайшие выборы осенью?

Ближайшая имитация выборов.

===

Деньги потратят настоящие

Имя: Гость
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