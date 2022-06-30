Общество

Кузнечанин оплатил содержание детей под угрозой лишиться старого Audi

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39-летний житель Кузнецка расплатился по долгам перед своими детьми при угрозе потерять автомобиль.

У горожанина 12-летний сын и 8-летняя дочь. Раньше он работал, получал официальную зарплату и добросовестно отчислял деньги на содержание детей. Но в ноябре 2021 года его уволили, и кузнечанин перестал оплачивать алименты.

Когда задолженность достигла более 100 тысяч рублей, на мужчину составили протокол, и суд назначил ему 70 часов обязательных работ.

Однако наказание не дало ожидаемого эффекта - долг по алиментам не уменьшился. Тогда судебный пристав-исполнитель описал и арестовал автомобиль кузнечанина - Audi 1997 года выпуска.

«Эта мера оказалась действенной: вечером того же дня долг был погашен полностью, а в беседе с судебным приставом мужчина обязался ежемесячно уплачивать алименты», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

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