Общество

В Пензе ребенку выдали лекарство после обращения в прокуратуру

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В Пензе нарушили права трехлетнего ребенка-инвалида, который нуждается в дорогостоящем лекарстве.

Его мать обратилась за помощью в прокуратуру и рассказала, что необходимый препарат не предоставлялся с июня 2021 года. Кроме того, мальчику не выдали положенный ему виброжилет.

Надзорный орган организовал проверку.

«Внесенное руководителю медицинского учреждения представление было удовлетворено не в полном объеме, в связи с чем прокурор района обратился в суд с иском к Министерству здравоохранения Пензенской области и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» с требованием обеспечить ребенка-инвалида лекарственными средствами и медицинским изделием в соответствии с имеющейся потребностью», - сообщила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

Октябрьский районный суд удовлетворил требования. Матери выдали лекарства для мальчика в необходимых объеме и дозировке, виброжилет сейчас изготавливают по индивидуальным меркам.

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Гость||

у детей уже воруют ироды!

Гость||

Гость писал(a):

у детей уже воруют ироды!
чтоб у врачей которые так поступают все в роду инвалидами рождались!

Имя: Гость
Комментарий:

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