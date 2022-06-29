В Пензе ребенку выдали лекарство после обращения в прокуратуру

29.06.2022 | 14:01

В Пензе нарушили права трехлетнего ребенка-инвалида, который нуждается в дорогостоящем лекарстве.

Его мать обратилась за помощью в прокуратуру и рассказала, что необходимый препарат не предоставлялся с июня 2021 года. Кроме того, мальчику не выдали положенный ему виброжилет.

Надзорный орган организовал проверку.

«Внесенное руководителю медицинского учреждения представление было удовлетворено не в полном объеме, в связи с чем прокурор района обратился в суд с иском к Министерству здравоохранения Пензенской области и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» с требованием обеспечить ребенка-инвалида лекарственными средствами и медицинским изделием в соответствии с имеющейся потребностью», - сообщила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

Октябрьский районный суд удовлетворил требования. Матери выдали лекарства для мальчика в необходимых объеме и дозировке, виброжилет сейчас изготавливают по индивидуальным меркам.