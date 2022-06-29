Общество

В Пензе пенсионерам показали фильм о войне «Чтобы помнили»

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Для активистов клуба ЗОЖ при комплексном центре социальной помощи семье и детям Октябрьского района организовали кинопоказ. Их вниманию предложили документальный фильм о Великой Отечественной войне «Чтобы помнили». Участники страшных событий рассказали, как защищали страну, голодали. Продолжительность ленты - чуть больше 50 минут, но зрители за этот промежуток времени переживают многое.

«Мы стараемся молодежи рассказывать, что погибших нельзя забывать, надо помнить. У нас в каждой семье погибли», - сообщила председатель клуба ЗОЖ Раиса Гурьева.

В настоящее время предостаточно возможностей посмотреть разные фильмы, но зрители пришли именно в центр, чтобы вместе прочувствовать и обсудить увиденное.

«С гражданами пожилого возраста мы проводим психологические тренинги на развитие эмоциональной и познавательной сферы. Также мы с ними проводим занятия по оригами, занимаемся скандинавской ходьбой - для укрепления не только физического здоровья, но и психологического», - рассказала психолог комплексного центра срочной социальной помощи семье и детям Октябрьского района Елена Богатова.

В этот раз совместный просмотр документального фильма объединил представителей старшего поколения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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