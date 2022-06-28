В пришкольных лагерях Пензы началось «Здоровое лето»

28.06.2022 | 20:28

В пришкольный лагерь на территории лицея № 2 в гости пришли организаторы проекта «Здоровое лето». Медики, волонтеры и чиновники учат подрастающее поколение, как оставаться бодрым и активным на протяжении всей жизни.

«Чтобы быть здоровым, надо есть хорошую пищу, не пить газированную воду и заниматься каждый день спортом», - отметил мальчик.

«Нужно следить за своим здоровьем с детства, или можно мало прожить», - рассказал юный пензенец.

Это не лекции, никому не должно быть скучно. Знания дети получали в виде игр, квестов, мастер-классов и викторин.

Мероприятия в рамках «Здорового лета» не проводились с 2019 года из-за ковидных ограничений, и вот теперь их возобновили. Представители минздрава существование проекта считают важным: со здоровьем у многих юных жителей региона не все в порядке.

«Миопия, дальше идет нарушение осанки и избыток массы тела», - пояснила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Пока вести здоровый образ жизни детей учат в пришкольных лагерях, а в июле волонтеры и медики отправятся в загородные. Там отдыхают и ребята постарше. Для подростков подготовлена совсем другая программа: им больше сообщают о вреде наркотиков, борьбе с курением и алкоголизмом, а также о методах оказания первой помощи.