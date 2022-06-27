Пензенцы отпраздновали День рыболовства на берегу Суры

27.06.2022 | 21:13

Ловись, рыбка, большая и маленькая! С древних времен это самое массовое увлечение на Земле. Только в России регулярно забрасывают удочку свыше 30 миллионов человек.

С 15 апреля по 15 июня в Пензенской области действовали ограничения на рыбалку: ловить разрешалось только на одну поплавочную или донную удочку. Теперь же на берегах водоемов каждый день можно встретить куда больше жителей, ожидающих удачи.

«Непонятно, когда приходить. Можно с утра, а можно и в обед поймать. Но сегодня не мой день. Вчера поймал сома - 5 600 грамм», - рассказал житель г. Пензы Николай Петров.

В Суре есть и другие виды пресноводных. В основном это лещ.

«Я прошлый год ловил на 2,5 килограмма», - отметил житель г. Пензы Виктор Коннов.

Плотва, окунь, судак, щука - поймать можно рыбу на любой вкус. Главное - правильно подобрать снасть и наживку.

«Перловка, горох, ячка... Варится все, а потом добавляются всевозможные ароматизаторы для запаха», - объяснил Виктор Коннов.

Вопреки расхожему мнению, у рыб обоняние есть. И как ни странно, неравнодушны они к растению, которого под водой не встретишь.

«Давишь все с луком и маслом растительным заливаешь, получается настой, запах дает. Рыбе нравится этот запах, она иногда клюет», - добавил мужчина.

На территории области сотни платных и бесплатных водоемов, куда можно смело ехать за хорошим уловом. В России есть и другой похожий праздник - День рыбака. Его отмечают во второе воскресенье июля.