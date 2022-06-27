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Общество

Пензенцам рассказали о новых правилах приобретения оружия

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«Прощай, оружие!» - могут сказать все жители Пензенской области и других регионов России, не достигшие 21 года. Именно с этого возраста теперь можно получить право на приобретение гражданских охотничьих огнестрельных стволов. Изменения внесены в Федеральный закон «Об оружии» и вступают в силу с 29 июня.

«Лицензия не выдается гражданам Российской Федерации, имеющим не снятую или не погашенную судимость за умышленные преступления, имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, имеющим снятую или погашенную судимость за умышленные преступления, связанные с незаконным оборотом оружия», - сообщил заместитель начальника Управления Росгвардии по Пензенской области Роман Анисимов.

Новшество вводится для усиления контроля за оборотом гражданского оружия и снижения числа чрезвычайных происшествий.

«В случае неисполнения лицом, владеющим на законном основании оружием, обязанности по предоставлению оружия для осмотра или предоставлению доступа к местам его хранения лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение и ношение оружия аннулируются органами, которые выдали данную лицензию или разрешение», - предупредил Роман Анисимов.

Все владельцы ружей и карабинов обязаны не только раз в пять лет проходить проверку знаний правил безопасного обращения с оружием, но и представлять в орган, выдававший разрешение, подтверждающие это документы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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