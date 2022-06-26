Для пензенской молодежи устроят праздник на Фонтанной площади

26.06.2022 | 13:07

В понедельник, 27 июня, в Пензе продолжат праздновать День молодежи. Афиша мероприятий представлена на сайте мэрии.

Запланированы танцевальный флешмоб, мастер-классы, встреча с актерами сериала «Молодежка», концерт. Местом празднования станет Фонтанная площадь.

Мероприятия стартуют в 15:30. Сначала начнут работу площадка по нанесению аквагрима, мастер-класс декоративно-прикладного искусства. До 16:00 пройдет танцевальный флешмоб.

В 16:00 состоится встреча с актерами «Молодежки», с 17:00 до 19:00 наградят активных молодых людей, выступят пензенские творческие коллективы.

Далее гостей праздника ждет концерт музыкальной группы «Интонация». Он завершится в 20:00.

«Программу мероприятий составляла сама молодежь. Через интернет подано около 150 индивидуальных и коллективных заявок на участие в работе молодежных коллективов и в качестве модераторов площадок. Это творческие, спортивные коллективы, коллективны образовательных учреждений, молодежные общественные организации, православная молодежь», - отметили в мэрии.

Празднование Дня молодежи в Пензе будет проходить два дня, 26 и 27 июня. 26-го числа можно посетить 12 площадок в разных районах города, в частности на Московской улице, Театральной и Соборной площадях, в скверах имени В. Г. Белинского, «Копилка пословиц», на улице Славы, на площади Ленина, набережной Суры, Фонтанной площади. Начало праздника в 15:00.