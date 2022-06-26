Общество

Для пензенской молодежи устроят праздник на Фонтанной площади

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В понедельник, 27 июня, в Пензе продолжат праздновать День молодежи. Афиша мероприятий представлена на сайте мэрии.

Запланированы танцевальный флешмоб, мастер-классы, встреча с актерами сериала «Молодежка», концерт. Местом празднования станет Фонтанная площадь.

Мероприятия стартуют в 15:30. Сначала начнут работу площадка по нанесению аквагрима, мастер-класс декоративно-прикладного искусства. До 16:00 пройдет танцевальный флешмоб.

В 16:00 состоится встреча с актерами «Молодежки», с 17:00 до 19:00 наградят активных молодых людей, выступят пензенские творческие коллективы.

Далее гостей праздника ждет концерт музыкальной группы «Интонация». Он завершится в 20:00.

«Программу мероприятий составляла сама молодежь. Через интернет подано около 150 индивидуальных и коллективных заявок на участие в работе молодежных коллективов и в качестве модераторов площадок. Это творческие, спортивные коллективы, коллективны образовательных учреждений, молодежные общественные организации, православная молодежь», - отметили в мэрии.

Празднование Дня молодежи в Пензе будет проходить два дня, 26 и 27 июня. 26-го числа можно посетить 12 площадок в разных районах города, в частности на Московской улице, Театральной и Соборной площадях, в скверах имени В. Г. Белинского, «Копилка пословиц», на улице Славы, на площади Ленина, набережной Суры, Фонтанной площади. Начало праздника в 15:00.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

и Соборной площадях
Это Советская площадь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Местом празднования станет Фонтанная площадь.
Для таких праздников у вас есть Юбилейная площадь. Хватит отравлять Фонтанную площадь. Декоративный вы уже натворили. Всю жизнь дети купались в прежнем фонтане. Теперь детей гоняют как преступников.

Гость||

Что за бред несут журналисты?В Пензе нет Соборной площади. Вам любой поп скажет, что это Советская площадь.

Гость||

А фонтан будет работать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 27 июня, в Пензе продолжат праздновать День молодежи.
По закону молодёжь это российские граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Сколько на этом празднике жизни будет 14-летних?

Гость||

Когда уберут от фонтана химеру дырявой лошади?Страна верной дорогой идёт к новой модели социализма,направленного на улучшение жизни и истиной культуры России,а дело Сороса и 5 колонны живёт в Пензе?

Вы целенаправленно убиваете культурный код наших детей!!!

Гость||

Гость писал(a):

Когда уберут от фонтана химеру дырявой лошади?Страна верной дорогой идёт к новой модели социализма,направленного на улучшение жизни и истиной культуры России,а дело Сороса и 5 колонны живёт в Пензе?

Вы целенаправленно убиваете культурный код наших детей!!!

Сгинь, нечисть.

Гость||

Гость писал(a):

Сгинь, нечисть.
Такая блевотина и высер ещё в цене у западных кураторов?

Гость||

Гость писал(a):

блевотина и высер ещё в цене
Судя по твоим блевотным высерам - да.

Гость||

Гость писал(a):

блевотина и высер ещё в цене

Судя по твоим блевотным высерам - да.

Не прокатит так стрелки переводить! Жил , учился в России,и продолжаешь жить и гадить?

Будем надеятся,что скоро Вас всех таких соберут оптом и в розницу... Сибирь Матушка большая и потрудитесь лет по 15-20 на благо Родины,которую вы ненавидите всем своим нутром.

Гость||

Праздник на фонтанной лощади устроили они... А лошадь-то выдержала? Стои́т?

Гость||

По всем мифологиям кентавр - продукт совокупления изгнанного

с небес бога и лошади(зоофилия запрещена в России).

По свем характеристикам персонаж отрицательный,но "мастер" умышленно или по незнанию,старается изобразить его с лицом и улыбкой первого космонавта,героя Советского союза Ю.А.Гагарина.

Как ребёнок может воспринимать насильника,вора,убийцу кентавра и подвиг героя СССР?

Ребёнок ладно,но как ЭТО могли одобрить в министерстве культуры? Курдову уволили,а Фейгина пока работает. Кто несёт ответственность за установку провокационной химеры?

Это политика господа. Если хотите уничтожить страну,то уничтожайте ум и сознание детей...

Гость||

Когда же вы утолите свою неуёмную похоть?Может быть хватит заниматься развратом в такое тяжелое для страны время?

Гость||

При мне сейчас эта молодежь водярой тарилась и куревом, некисло так накупили. Биомусор это, а не будущее.

Гость||

Им не качели надо ставить на фонтане, а противотанковые ежи, пусть с ними играют.

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Имя: Гость
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