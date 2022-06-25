В Пензе почтили память павших воинов и тружеников тыла

25.06.2022 | 17:00

Слет ветеранских организаций «Всем миром - всем народом» прошел в Пензе в рамках реализации проекта «Эстафета поколений». В заключительный день делегаты, приехавшие со всей страны, собрались у стелы «Город трудовой доблести» на торжественный митинг.

«В первый раз здесь нахожусь. Это будет место, куда станут приходить не только по праздникам, но и для того, чтобы почтить память тех, кто в годы Великой Отечественной войны ковал Победу в тылу. Трудовой подвиг, который совершил народ, сродни самой большой военной операции, проведенной на фронте», - отметил Герой России Вячеслав Бочаров.

Больше 100 человек приняли участие во всероссийском слете. В течение трех дней проходили различные встречи, круглые столы. На них говорили о патриотизме и исторической правде.

«Наше поколение, поколение детей войны, хранит память о пережитых событиях. Мы стараемся донести это до молодежи, и она воспринимает все должным образом», - рассказал председатель совета ветеранов Вячеслав Анпилогов.

Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших на полях сражений Великой Отечественной и тружеников тыла. Затем делегаты возложили цветы к стеле.