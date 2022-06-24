Общество

В Каменке детей познакомили с грозой наркоманов

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Добродушный пес - лучший сыщик, вмиг отыскивает закладки, где бы их ни спрятали. Ребят из Каменки познакомили с грозой преступников в рамках масштабной акции «Здоровая нация - здоровое будущее». Она посвящена Международному дню борьбы с наркоманией.

Малыши и подростки узнали, за что их могут поставить на учет, когда лишить свободы и на сколько.

Для подрастающего поколения подготовили десятки мероприятий: соревнования - для спортсменов, для любознательных - выставки, мастер-классы, для творческих личностей - концерты. Всем понятно, что жизнь прекрасна, если в ней нет места наркотикам.

«Прежде всего это позитивные мысли: задаться целью и идти к ее выполнению. У нас очень много проектов и возможностей для молодежи, чтобы реализовать эти мечты», - подчеркнула заместитель министра образования Пензенской области Ирина Осетрова.

«Смотрите, ходите, радуйтесь, наслаждайтесь жизнью. А мы, взрослые, создадим все условия, чтобы ваша жизнь была здоровой, счастливой и жизнерадостной», - добавил глава администрации Каменского района Александр Помогайбо.

Организаторы встретились и со взрослой аудиторией. Та должна в первую очередь уметь оберегать детей от неверных шагов.

«На территории области в этом году совершено пять преступлений несовершеннолетними. Также совершаются и правонарушения, но мы со своей стороны стараемся профилактировать данное направление. Во всех учебных заведениях области и районов мы проводим беседы с учащимися, с их родителями», - сообщила заместитель начальника отдела УМВД России по Пензенской области Ольга Малахова.

Борьба с запрещенными веществами одной акцией не ограничивается и будет длиться до полной победы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Каменке детей познакомили с грозой наркоманов
penzainform.ru писал(a):
Добродушный пес - лучший сыщик, вмиг отыскивает закладки, где бы их ни спрятали.
Наличие наркоты в кармане делает тебя наркоманом разве что в глазах Соловьёва и его адептов, а умные люди вспоминают случай Ивана Голунова и не ставят преждевременно клеймо на человеке.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Малыши и подростки узнали, за что их могут поставить на учет, когда лишить свободы и на сколько.
За соблюдение Конституции РФ можно лишиться свободы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Организаторы встретились и со взрослой аудиторией. Та должна в первую очередь уметь оберегать детей от неверных шагов.
В школах царит лицемерие и двуличие.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Борьба с запрещенными веществами одной акцией не ограничивается и будет длиться до полной победы.
О какой победе речь? Дети в школах никотиновые наркоманы и алкоголики. Все на это смотрят сквозь пальцы.

Гость||

Им не расскажут как подбросили вещества журналистам что опубликовали расследование о похоронном бизнесе в россии?

Гость||

Показуха одна, какая победа, им самим-то не смешно?

Гость||

всё правильно..травите людей легальном алкоголем...(всё что меняет разум человека это всё наркотики)...

Гость||

Я в детстве знать не знал, что такое наркотики, а сейчас сранних лет рекламируют, рассказывают что это такое. Антипропаганда - тоже пропаганда, как бы это странно не звучало.

Гость||

Гость писал(a):

Я в детстве знать не знал, что такое наркотики, а сейчас сранних лет рекламируют
И не говори. У моей бабушки у дома конопля росла, и росла, никто внимание не обращал. Единственное, что семечками местного щегла кормили, и всё!

Гость||

Гость писал(а):

penzainform.ru писал(a):

Малыши и подростки узнали, за что их

могут поставить на учет, когда лишить свободы и на сколько.

За

соблюдение Конституции РФ можно лишиться свободы.

Полицаи-садисты могут избить, сломать рёбра. За это они получают премии и звёздочки.

Гость||

Гость писал(а):

penzainform.ru писал(a):

Организаторы встретились и со взрослой

аудиторией. Та должна в первую очередь уметь оберегать детей от неверных

шагов.

В школах царит лицемерие и двуличие.

Директоров назначают по блату или за деньги. Вокруг них карьеристы и лизоблюды. Грамотных, честных учителей гнобят и выживают.

Гость||

Гость писал(а):

Им не расскажут как подбросили вещества журналистам что опубликовали

расследование о похоронном бизнесе в россии?

Не расскажут. Подбросят и им.

Гость||

Гость писал(а):

Гость писал(a):

Я в детстве знать не знал, что такое наркотики, а сейчас сранних лет рекламируют
И не говори. У моей бабушки у дома конопля росла, и росла, никто внимание не обращал. Единственное, что семечками местного щегла кормили, и всё!

Я пожилой человек, видела коноплю на картинках, в природе могу и не определить.

Гость||

А сан саныч бачеев всё также глава ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Смотрите, ходите, радуйтесь, наслаждайтесь жизнью. А мы, взрослые, создадим все условия, чтобы ваша жизнь была здоровой, счастливой и жизнерадостной», - добавил глава администрации Каменского района Александр Помогайбо.
Это как он создаст условия? Зп что ли повысит или рабочие места создаст? Вот врут! Чинуши только своим детишкам все условия создадут, к кормушке пристроят, отмажут от ответственности в случае чего, тьфу!

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Имя: Гость
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