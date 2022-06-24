В Каменке детей познакомили с грозой наркоманов

24.06.2022 | 20:12

Добродушный пес - лучший сыщик, вмиг отыскивает закладки, где бы их ни спрятали. Ребят из Каменки познакомили с грозой преступников в рамках масштабной акции «Здоровая нация - здоровое будущее». Она посвящена Международному дню борьбы с наркоманией.

Малыши и подростки узнали, за что их могут поставить на учет, когда лишить свободы и на сколько.

Для подрастающего поколения подготовили десятки мероприятий: соревнования - для спортсменов, для любознательных - выставки, мастер-классы, для творческих личностей - концерты. Всем понятно, что жизнь прекрасна, если в ней нет места наркотикам.

«Прежде всего это позитивные мысли: задаться целью и идти к ее выполнению. У нас очень много проектов и возможностей для молодежи, чтобы реализовать эти мечты», - подчеркнула заместитель министра образования Пензенской области Ирина Осетрова.

«Смотрите, ходите, радуйтесь, наслаждайтесь жизнью. А мы, взрослые, создадим все условия, чтобы ваша жизнь была здоровой, счастливой и жизнерадостной», - добавил глава администрации Каменского района Александр Помогайбо.

Организаторы встретились и со взрослой аудиторией. Та должна в первую очередь уметь оберегать детей от неверных шагов.

«На территории области в этом году совершено пять преступлений несовершеннолетними. Также совершаются и правонарушения, но мы со своей стороны стараемся профилактировать данное направление. Во всех учебных заведениях области и районов мы проводим беседы с учащимися, с их родителями», - сообщила заместитель начальника отдела УМВД России по Пензенской области Ольга Малахова.

Борьба с запрещенными веществами одной акцией не ограничивается и будет длиться до полной победы.