Банк «Кузнецкий» предлагает инвестиционные золотые монеты

26.04.2022 | 11:28

В банке «Кузнецкий» поступили в продажу новые золотые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» 999-й пробы номиналом 50 рублей, отчеканенные Санкт-Петербургским монетным двором в 2022 году.

Золотые монеты представляют интерес для инвесторов и коллекционеров, они могут быть ценным и оригинальным подарком родным и близким. К тому же это традиционный защитный актив, который помогает чувствовать себя уверенно в любой экономической ситуации, и максимально надежное вложение капитала, растущее с годами.

Более подробную информацию можно получить в головном офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.