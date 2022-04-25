В пензенском минсельхозе объяснили рост цены на хлеб «Канаевский»

25.04.2022 | 10:37

В Министерстве сельского хозяйства Пензенской области объяснили повышение цен на некоторые сорта хлеба.

С жалобой на сложившуюся ситуацию в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» ранее обратились жители Леонидовки.

«Почему в магазинах Леонидовки подорожал хлеб? «Канаевский» на 5, обычные батоны на 3-4 рубля в разных магазинах. Ведь обещали же, что подорожания не будет!» - поинтересовались люди. Их обращение редакция адресовала областному минсельхозу.

В ответном документе, подписанном министром Романов Калентьевым, говорится, что изменение розничной цены на хлеб и хлебобулочные изделия обусловлено ростом закупочных цен производителя ООО «Канаевский хлебозавод» на 10% с 4 апреля 2022 года.

«Но при этом размер торговой наценки в предприятиях торговли не меняется», - подчеркнул чиновник.

На цены сетовали жители и других населенных пунктов. Представители регионального правительства в ответ на такие жалобы объяснили, что на стоимости хлеба отражаются цены поставщиков.

«Кроме того, стоимость товара зависит не только от издержек на его производство и уровня спроса, но и от особенностей конкуренции на рынке, где этот товар продается», - добавили в правительстве 6 апреля.