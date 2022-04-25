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Общество

В пензенском минсельхозе объяснили рост цены на хлеб «Канаевский»

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В Министерстве сельского хозяйства Пензенской области объяснили повышение цен на некоторые сорта хлеба.

С жалобой на сложившуюся ситуацию в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» ранее обратились жители Леонидовки.

«Почему в магазинах Леонидовки подорожал хлеб? «Канаевский» на 5, обычные батоны на 3-4 рубля в разных магазинах. Ведь обещали же, что подорожания не будет!» - поинтересовались люди. Их обращение редакция адресовала областному минсельхозу.

В ответном документе, подписанном министром Романов Калентьевым, говорится, что изменение розничной цены на хлеб и хлебобулочные изделия обусловлено ростом закупочных цен производителя ООО «Канаевский хлебозавод» на 10% с 4 апреля 2022 года.

«Но при этом размер торговой наценки в предприятиях торговли не меняется», - подчеркнул чиновник.

На цены сетовали жители и других населенных пунктов. Представители регионального правительства в ответ на такие жалобы объяснили, что на стоимости хлеба отражаются цены поставщиков.

«Кроме того, стоимость товара зависит не только от издержек на его производство и уровня спроса, но и от особенностей конкуренции на рынке, где этот товар продается», - добавили в правительстве 6 апреля.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

подписанном министром Романов
Новую должность ввели - министр романов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ведь обещали же, что подорожания не будет!»
Наивная албанская женщина.Президент тож обещал про пенсионный возраст.Пора уже привыкнуть к ежедневной лжи чиновников.

Гость||

Зачем тогда брехать, что до конца года цены на хлеб повышаться не будут?

Гость||

Людям не интересно, кто поднял цены, а то, что обещания не выполняются. Что за объяснение "это обусловлено ростом закупочных цен производителя ООО «Канаевский хлебозавод»". Что непреодолимая сила? Ненасытных проходимцев не можете остановить?

Гость||

Гость писал(a):

обусловлено ростом закупочных цен производителя
Не может производить - пусть закрывается.

Гость||

Гость писал(a):

албанская женщина.Президент тож обещал
Вы дурачок?

Гость||

Не обеднеете из за 5 рублей. Только ныть умеете.

Гость||

Твари ненасытные, по больному бьют, потому, что власти крышуют.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Но при этом размер торговой наценки в предприятиях торговли не меняется», - подчеркнул чиновник.
Не меняется в рублях или процентах?

Гость||

Жителям Леонидовки так трудно купить муки и испечь свой хлеб, вкуснее магазинного?

Гость||

Тяжело всем время военное

Имя: Гость
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