В Пензе после жалобы усилят контроль за обилечиванием пассажиров

25.04.2022 | 15:53

Жительница Пензы по имени Елена пожаловалась на водителей троллейбусов, которые по совместительству работают кондукторами и, по словам женщины, не всегда выдают проездные билеты пассажирам.

«Ежедневно пользуюсь услугами троллейбусов в городе. Когда наведут порядок с выдачей билетов? Примерно половина пассажиров отдают 20 рублей водителю, не получая билета. Это водитель маршрутки работает сам на себя и ремонтирует за свой счет, а здесь выделяются большие средства из бюджета и идет прямо сказать «воровство», нет полного учета количества перевезенных пассажиров», - возмутилась Елена, оставившая комментарий на странице губернатора во «ВКонтакте».

В качестве примера женщина рассказала, что утром ехала по маршруту № 9 и получила билет с номером 18, хотя в троллейбусе было больше 20 человек.

Пензячке ответил представитель регионального правительства. Он напомнил, что по госконтракту троллейбусные маршруты обслуживает ООО «Универсал Сервис». Так как кондукторов не хватает, водителям приходится брать на себя их обязанности.

«Данный опыт обслуживания пассажиров не противоречит существующим нормативным правовым актам.

Перевозчику поручено усилить контроль за обилечиванием пассажиров на маршрутах и разместить в салонах троллейбусов объявления с рекомендацией для пассажиров об обязательном получении билета при оплате за проезд», - говорится в сообщении.

Кроме того, пензячке посоветовали в следующий раз при выявлении нарушения обратить внимание на дату, время, место, маршрут и регистрационный знак троллейбуса, чтобы данные можно было передать в транспортную компанию для принятия мер (эл. адрес: gku_oppo@mail.ru, тел.: 98-37-12, 98-47-44).