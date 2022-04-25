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Общество

В Пензе после жалобы усилят контроль за обилечиванием пассажиров

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Жительница Пензы по имени Елена пожаловалась на водителей троллейбусов, которые по совместительству работают кондукторами и, по словам женщины, не всегда выдают проездные билеты пассажирам.

«Ежедневно пользуюсь услугами троллейбусов в городе. Когда наведут порядок с выдачей билетов? Примерно половина пассажиров отдают 20 рублей водителю, не получая билета. Это водитель маршрутки работает сам на себя и ремонтирует за свой счет, а здесь выделяются большие средства из бюджета и идет прямо сказать «воровство», нет полного учета количества перевезенных пассажиров», - возмутилась Елена, оставившая комментарий на странице губернатора во «ВКонтакте».

В качестве примера женщина рассказала, что утром ехала по маршруту № 9 и получила билет с номером 18, хотя в троллейбусе было больше 20 человек.

Пензячке ответил представитель регионального правительства. Он напомнил, что по госконтракту троллейбусные маршруты обслуживает ООО «Универсал Сервис». Так как кондукторов не хватает, водителям приходится брать на себя их обязанности.

«Данный опыт обслуживания пассажиров не противоречит существующим нормативным правовым актам.

Перевозчику поручено усилить контроль за обилечиванием пассажиров на маршрутах и разместить в салонах троллейбусов объявления с рекомендацией для пассажиров об обязательном получении билета при оплате за проезд», - говорится в сообщении.

Кроме того, пензячке посоветовали в следующий раз при выявлении нарушения обратить внимание на дату, время, место, маршрут и регистрационный знак троллейбуса, чтобы данные можно было передать в транспортную компанию для принятия мер (эл. адрес: gku_oppo@mail.ru, тел.: 98-37-12, 98-47-44).

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

А Елене что, завидно стало? Больше делать нечего,?⁵

Гость||

От щас налоговая-то троллейбусы и прижмет, обрушится, так сказать со всей мощью фискальной дубины. Вплоть до запрета эксплуатации! Ибо нефиг расхищать бюджет, путем сокрытия доходов. А маршруткам - можно. Потому что...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

получила билет с номером 18, хотя в троллейбусе было больше 20 человек.
ну двое зайцами ехали, вот обязательно надо было этой дуре надо было настучать

Гость||

Из запрудного,от библиотеки,до олимпа постоянно один,лысый такой за 10р катается.

Гость||

А сколько бесплатно ездят? Тоже ежедневно пользуюсь троллейбусом и постоянно один-два в наглую не оплачивают, водители кричат-а "зайцы" мимо ушей

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жительница Пензы по имени Елена
Елена, милая Елена!

Мой пыл еще к вам не осты-ы-ыл!...

Гость||

Теперь троллейбусы отменят или плату за проезд подымут

Гость||

penzainform.ru писал(a):

усилить контроль за обилечиванием пассажиров
А в столовых будут усиливать контроль за ОКОТЛЕЧИВАНИЕМ клиентов??

Гость||

А сколько бесплатно ездят? Тоже ежедневно пользуюсь троллейбусом и постоянно один-два в наглую не оплачивают, водители кричат-а "зайцы" мимо ушей.

То-на то и выходит один без билета, другой бесплатно

Гость||

Вход через переднюю дверь и старый добрый аппарат с прозрачным верхом.Кинул денежку,оторвал билетик.Водила проконтролировал.

Гость||

Теперь людей с именем ЕЛЕНА я ненавижу. Где там цифра 18 написана- то?????? Дебилка Елена. Знакомую цифру нашла???

Гость||

Что там усилять?частная контора с ржавыми троллейбусами и по максимум экономит на всем в угоду прибыли!Долго Кривозуб будет мучить жителей и троллейбусы?Где губернатор с транспортной реформой? и помощью троллейбусному сообщению?

Гость||

А мне интересно какого возраста эта Елена?

Гость||

ТРОЛЛЕЙБУСЫ - УДАЛИТЬ!!!

Гость||

Гость писал(a):

ну двое зайцами ехали, вот обязательно надо было этой дуре надо было настучать
Так он наверно уже 50 перевез а на билете 18.

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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