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Общество

Пензенская сеть магазинов ответила за нарушение санитарных норм

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В Пензенском областном суде вынесли решение по делу о нарушении законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Ответчиком выступила сеть магазинов ООО «Торгсервис 58».

Согласно материалам дела, 19 января 2022 года сотрудники регионального управления Роспотребнадзора побывали в четырех магазинах сети, расположенных в Пензе, и нашли множество нарушений.

Так, в торговом зале обнаружили продукцию, целостность упаковки которой была нарушена, деформированные консервы, хлеб, хранящийся на поддонах, а не на стеллажах. Специалисты увидели мусор и остатки упаковочного материала на полу.

«В судебном заседании защитник ООО «Торгсервис 58» пояснил, что товар принимается упакованным надлежащим образом, порчу упаковки производят покупатели в торговом зале. Персонал магазина периодически проверяет состояние продукции и в случае обнаружения продукции с поврежденной упаковкой изымает ее из продажи», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Представитель сети магазинов отметил, что в день проверки продавцы не успели устранить нарушения, так как были заняты приемом товара. Он не отрицал, что пензенцам предлагали продукты в испорченной упаковке и деформированные консервы, и попросил служителей Фемиды ограничиться вынесением предупреждения, поскольку компания уже приняла меры к устранению недостатков в работе.

При вынесении решения суд принял во внимание имущественное и финансовое положение ООО, факт того, что содеянное не причинило вреда кому-либо, а правонарушение совершено впервые, и назначил наказание в виде предупреждения.

Представитель регионального управления Роспотребнадзора не согласился с постановлением и попросил направить дело на новое рассмотрение.

«Судья апелляционной инстанции, рассмотрев доводы жалобы, изучив материалы дела, пришел к выводу, что нарушений процессуальных требований, которые не позволили бы всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, допущено не было. Судья районного суда при установлении оснований для назначения наказания юридическому лицу в виде предупреждения обоснованно исходил из правовой оценки конкретных обстоятельств дела», - добавили в пресс-службе.

Постановление вступило в законную силу.

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Гость||

Планета земля проверьте,вот где много интересного будет

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