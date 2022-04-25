От пензенских перевозчиков потребовали объявлять остановки

25.04.2022 | 14:42

Не во всем транспорте областного центра налажено объявление остановок. На проблему сетевому изданию «ПензаИнформ» указал горожанин.

«Почему нельзя раз и навсегда решить вопрос с объявлением остановок? Ну не видим иногда, что за окном. Всякий раз пихаешь соседей, спрашиваешь, где едем», - возмутился пензенец.

Особенно боятся пропустить нужную остановку горожане, использующие маршрутки. Сложно ориентироваться и в холодное время, когда стекла в транспорте замерзают.

Сетевое издание направило вопрос в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

По словам специалистов, они направили компаниям-перевозчикам требование проверить, как работают системы оповещения в салонах автобусов и троллейбусов, провести инструктаж водителей, касающийся правил перевозки пассажиров, и обеспечить информирование граждан об остановках.

«При выявлении нарушений в работе общественного транспорта пассажирам необходимо обратить внимание на дату, время, место, номер маршрута и регистрационный знак транспортного средства для последующей передачи информации в транспортную компанию и принятия мер реагирования», - добавили в ГКУ.