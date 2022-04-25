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Общество

От пензенских перевозчиков потребовали объявлять остановки

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Не во всем транспорте областного центра налажено объявление остановок. На проблему сетевому изданию «ПензаИнформ» указал горожанин.

«Почему нельзя раз и навсегда решить вопрос с объявлением остановок? Ну не видим иногда, что за окном. Всякий раз пихаешь соседей, спрашиваешь, где едем», - возмутился пензенец.

Особенно боятся пропустить нужную остановку горожане, использующие маршрутки. Сложно ориентироваться и в холодное время, когда стекла в транспорте замерзают.

Сетевое издание направило вопрос в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

По словам специалистов, они направили компаниям-перевозчикам требование проверить, как работают системы оповещения в салонах автобусов и троллейбусов, провести инструктаж водителей, касающийся правил перевозки пассажиров, и обеспечить информирование граждан об остановках.

«При выявлении нарушений в работе общественного транспорта пассажирам необходимо обратить внимание на дату, время, место, номер маршрута и регистрационный знак транспортного средства для последующей передачи информации в транспортную компанию и принятия мер реагирования», - добавили в ГКУ.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Цены когда снизите, хватит уже ерундой страдать! Идиоты и враги!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Всякий раз пихаешь соседей, спрашиваешь, где едем», - возмутился пензенец.
Соседку пихай, это приятнее.

Гость||

+5 р к стоимости проезда за такую услугу

Гость||

А в маршрутках почему остановки не объявляют? Иногда бывает скажет водитель а выходящие есть а на какой остановке тоже не говорит?

Гость||

А почему хозяевам маршруток разрешен оборот чёрного нала?

Гость||

Требую снижения платы за проезд!!!!!

Гость||

Проблема очень актуальная! Одно дело-когда постоянно ездишь по одному маршруту, другое-не знакомый район.

Гость||

Сельпо оно и в Пензе сельпо.

Имя: Гость
Комментарий:

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